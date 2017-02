Solid overskudd for RBK

Totalt kan Rosenborg-konsernet vise til et driftsresultat på 45 millioner kroner i 2016. For 2017 budsjetteres det med fem millioner i pluss. Det går fram av årsmeldingen som er lagt ut på klubbens hjemmesider.

Mange årsaker til overskudd

Verken daglig leder Tove Moe Dyrhaug eller organisasjonssjef Trond Alstad er overrasket over driftsresultatet. RBK tjente mer enn budsjettert både på billettinntekter, partnerinntekter og spillersalg.

Tove Moe Dyrhaug har grunn til å smile etter driftsresultatet for 2016. Foto: RBK.no

Moe Dyrhaug sier klubbens positive økonomi skyldes flere faktorer.

– Det er klart at det hjelper på å spille artig og angrepsvillig fotball, og vinne titler. For vi har ett hovedprodukt og det er laget. Men det er ikke bare det sportslige. Vi har fullstendig kontroll på økonomien og de parametrene som vi styrer etter. Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har.

Alstad ramser opp følgende årsaker til overskuddet:

Sportslige prestasjoner med suksess i serie og cup.

Masse folk på stadion.

Stor interesse rundt klubben.

Betydelige kommersielle inntekter.

En «trimmet» organisasjon. Klubben bruker ikke mer penger enn den må.

Jobber for et like godt 2017

Moe Dyrhaug sier klubben jobber knallhardt hver dag for å få et like godt resultat i 2017.

– Ikke minst er det veldig lurt av oss å være veldig nøkterne, og ha en budsjettdisiplin i forhold til at vi gjør det vi sier vi skal gjøre.