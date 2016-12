Sliter med å få starte privatskole

Ett av alternativene når den offentlige skolen blir lagt ned, er å starte en lokal montessoriskole. De siste ti årene har tallet på slike skoler gått opp fra 33 til 72, skriver Nationen og viser til tall fra Utdanningsdirektoratet.

Lang vei

Samtidig er 300 offentlige skoler lagt ned, over halvparten av dem små skoler med færre enn 50 elever.

Men veien fram til å få på plass en privat arvtaker kan være kronglete. I Steinkjer har et foreldreinitiativ fått tre avslag i løpet av de fem årene de har jobbet for å etablere en skole en halvtime utenfor sentrum.

– Det er ganske utmattende. Har politikerne først bestemt seg, er det vanskelig å få dem til å snu, sier Silje Vangstad.

Hun er styremedlem i samvirket som vil opprette skolen. Det finnes allerede en montessoriskole i Steinkjer, men den er full.

Lite begeistret

Ordfører Arild Gram (Sp) er lite begeistret for at foreldrene fortsatt står på for å opprette en ny skole.

– Vi ønsker å sikre et bærekraftig skoletilbud i Ogndal. Det er synd det ikke har vært ro om dette, da det fører til store spenninger og splittelser i bygda. Han sier de fleste elevene som sognet til den nedlagte skolen går på en ny skole nærmere sentrum.

Bjørn Arild Gram er ordfører i Steinkjer. Foto: Kjartan Ovesen / NRK