Penger, allianser, makt, løgner er sentralt i TV-programmet «Spillet» som går på TV 2.

Serien har blitt veldig populær med et gjennomsnitt på 900.000 seere. Men det store engasjementet har ikke bare vært positivt for deltakerne.

Måten skuespiller og lyriker Ida Elise Broch spiller spillet på har vekket sterke reaksjoner blant enkelte seere.

– Jeg har fått en del hets og mange krenkende kommentarer, sier hun i Dagens på NRK P1.

– Det er kjempeubehagelig og veldig sårende.

– Ordentlig stygge ting

De siste dagene har det rent inn meldinger og kommentarer i Brochs egne sosiale medier.

– Jeg merker at jeg ikke var helt forberedt på at folk ikke skulle se det som det det faktisk er – et spill.

– Det er ordentlig stygge ting som går rett på privatperson; hvor mye de misliker og hater meg.

Noen har også skrevet at hun kommer til å miste venner nå som folk får se hvem hun virkelig er.

Borch sier at folk er nødt til å skille mellom hva som er konkurranse og deltakerne som privatpersoner.

– Det er en helt sinnssyk lek, som går ut på å stemme folk ut. Det er jo selvfølgelig ikke gøy, men det er viktig å realitetsorientere folk på dette her.

– Det er et skille mellom konkurranse og privatpersoner. Selv om det kanskje ikke synes så er vi alle faktisk ganske gode venner og kollegaer.

Tar Broch i forsvar

Skuespiller og deltaker i «Spillet», Vidar Magnussen, reagerer på behandlingen Broch har fått av seere.

– Jeg synes det er forferdelig at noen som er med i et så tøysete program som «Spillet» skal få ekte sinne rettet mot seg, sier Magnussen.

Skuespiller Vidar Magnussen er også deltaker i det populære programmet «Spillet».

Han synes det er bra at så mange blir engasjert av programmet, men mener at noen av reaksjoner er for voldsomme.

– De må tone det ned og skjønne at dette er iscenesatt av en produksjon som har lyst til at vi skal ta disse valgene.

– Høy risiko

Gunn Enli er forsker i medievitenskap og har forsket på reality-TV.

– Det er veldig høy risiko ved å si ja til å være med i reality-TV.

Hun sier at slike programmer trenger konflikt for å gjøre det interessant, og at det ikke kommer hvis alle er venner og enig med hverandre.

– I en konflikt og dramatikk må du ha noen personer som ikke kommer så heldig ut av det. Da må du ha noen som framstår som litt late, dumme, sleipe eller egoistisk. Du kan ha mange forskjellige karaktertrekk, men du må ha noen som folk henger seg opp i.

Gunn Enli er forsker i medievitenskap og har blant annet forsket på reality-TV. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Blir mange deltakere litt overrasket over hvor stor belastning det kan være å være med i sånne programmer?

– Man blir nok ofte overrasket over at man mister kontrollen over hvordan man framstilles.

Enli sier det er paradoksalt at folk sier at de får vite hvem Broch egentlig er i «Spillet».

– Fordi det de får jo ikke vite hvem hun egentlig er, det er jo hvem TV-selskapet vil framstille henne som.

Prøver å følge opp

Programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen, sier at de aller fleste som ser programmet oppfører seg ordentlig.

– Det er først og fremst leit å høre at hun har slike opplevelser, og så er jeg samtidig glad for at både Ida Elise og Vidar holder fast ved at dette er underholdning ment for å være lek og gøy.

Trygve Rønningen er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2. Foto: TV2 / Jan-Petter Dahl

Rønningen sier de prøver å følge opp deltakerne både før, underveis og etter en slik produksjon.

– Det er nok ikke så lett å forberede seg hundre prosent på hva som kan skje underveis i en sånn serie, så nesten uansett hvordan man forbereder seg så er det ikke gitt at man klarer å sikre seg helt.

– Har dere gjort nok?

– Hvis Ida Elise Broch ikke føler vi har gjort nok på forhånd her, så har vi ikke gjort nok når det spiller seg ut på den måten det gjør. Men da skal vi gjøre det vi kan for å støtte henne i det hun står i nå, sier han.