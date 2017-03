Skal ligge utenfor UDI til han får svar

– Jeg har ingen vanskelig sak, de har alle mine opplysninger, nå blir jeg hos UDI til de har gitt meg et svar sier Jehad, som har pakket for å ligge ute i hovedstaden.

Jehad Marouf har gått lei av å vente, 37-åringen kom fra Syria for ett og et halvt år siden. Han har bodd i Oslo, Oppegård, Osnes, Trysil, fire måneder i Grong og nå enda lenger i Namsos. Klokka 10.30 i tirsdag formiddag gikk han på bussen, for å reise til UDI i Oslo, for å få et svar.

Marouf hadde pakket med seg to bager for til turen til Oslo. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det kan da ikke vær så komplisert. Jeg er et enkelt menneske, ingen stor person, jeg har levert alle mine papirer og opplysninger. Hvor vanskelig kan det være, spør Marouf.

Jehad smiler stort sett alltid, men nå i fortvilelse. I Namsos har han blitt kjent som flyktningen som fisker om natta og som har blitt venn med en oter. Han har sovet dårlig og sier det ikke er menneskelig å gå slik å vente.

– Skal det liksom være et studium, skal det ta fire år, lurer han.

– Kan ikke være ulovlig å ligge utenfor UDI

Marouf har nå bestemt seg for å reise for å få svar. Han er vant til å være ute om natta. Han er en person som liker friluftsliv og han er svært tålmodig. Han har pakket og spart for å bli i Oslo til han får svaret.

– Ja eller nei, det spiller ingen rolle. Jeg tror ikke det kan være ulovlig å be om et svar og å ligge utenfor UDI å vente på dette, sier Marouf.

Jehad Marouf synes ett og et halvt år er lenge nok å vente på at asylsøknaden hans skal behandles. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Ikke mange som gjør dette

Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI sier følgende til NRK.

– Det er ikke mange som gjør dette. Vi skjønner at han er frustrert over at saksbehandlingen vår tar lengre tid enn forventet, men det vil ikke føre noe med seg å oppsøke oss på denne måten. Han vil få svar så snart saken hans er godt nok opplyst og vi kan fatte et vedtak, sier Fenstad.

Men Jehad Marouf synes ett og et halvt år er nok. Han mener ventinga egentlig er verre enn både død og krig.

– Det tar sakte livet av mennesket. Det er snart ikke mere igjen av meg, sier han da han går på bussen.