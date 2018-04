Skal forske på mystisk lysfenomen fra fjellet

Hessdalen i Trøndelag har i mange år trukket til seg skuelystne som har ønsket å se det mystiske lysfenomen. Stedet er blitt kjent for "lyskuler" på himmelen som ingen har noen naturlig forklaring på.

Forskere har tatt dette bildet, som de mener viser lysfenomenet i Hessdalen. Den lille, lysende kula midt på bildet er fotografert på hundre meters avstand. Lyskula svever tilsynelatende fritt i tretti meters høyde, og kaster lys ned på bakken. De regnbuefargede feltene skyldes at bildet er tatt med spektralkamera. (Vi gjør oppmerksom på at bildet ikke er hentet fra originalfilen). Foto: HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Holtålen kommune gir Bergstaden Bygg tillatelse til å sette i gang arbeidet med å bygge forskningsstasjon i Skarvan ved Øyungen. Prosjektleder for forskningsstasjonen i Hessdalen, Christoffer Moe. Foto: ola dragmyrhaug

– Vi skal bygge en semipermanent forskningsstasjon på toppen av Skarvan som vi har fått tillatelse av fra blant annet Statskog. Vi skal drive med observasjon av lysfenomenet i minst syv år fremover, sier prosjektleder for forskningsstasjonen i Hessdalen, Christoffer Moe.

Bærekraftig

Selve realiseringen av prosjektet er gjort mulig takket være 400.000 kroner fra et fylkeskommunalt fond i Østfold, som heter Grønt testhus for subarktisk klima. Foto: Ola Dragmyrhaug

Høyskolen i Østfold har lagt et bachelorstudie i feltarbeid til Hessdalen og det er studenter fra dette studiet som har gjort arbeidet med å utarbeide søknaden og nødvendig dokumentasjon. Det har i forkant av søknaden vært gjort en risikoanalyse med blant annet systembeskrivelse, 3D-bilder, beskrivelse av infrastruktur og adkomst.

– Forskningsstasjonen skal være autonom og bærekraftig. Samtidig skal den huse forskere året rundt. Det er tenkt at vi skal få maksimalisert observasjonstid på fenomenet som er her i Hestdalen, sier Moe som selv ikke tror fenomenet er en UFO.

Det var i desember 1981 at de første rapportene om ukjente lysfenomener kom fra Hessdalen. I 1994 var framtredende vitenskapsmenn fra ni land på UFO-seminar i Hessdalen. Foto: NRK

Til å begynne med skal det bli 8–9 personer som kontinuerlig drifter stasjonen i Hessdalen. Ifølge Moe skal det første byggtrinnet stå ferdig i løpet av 8. april, og bygget skal være klar til observasjon i løpet av måneden.

– Håper de ikke finner noe

På internett kan du bruke mye tid på studier av Hessdalsfenomenet. Det fins mange videoklipp og uendelig mange bilder som stadig suppleres med nye observasjoner av ulike lys fra dalen.

Professorer og forskere fra mange land har vært på besøk, men gåten er fremdeles uløst.

Ordfører i Holtålen kommune, Jan Håvard Refsethås er stolt over at Hessdalen har slike lysfenomen, og er glad for at det er så mye oppmerksomhet rundt det.

Ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås tror økende interesse fra forskere, og bedre tilrettelegging for folk flest får enda flere til å oppsøke Hessdalen. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Jeg synes det er kjempeflott at media skriver om det, og jeg synes det er flott at attraksjoner som UFO-hytta, glass-lavvoene, og denne forskningsstasjonen finnes, sier Refsethås som ikke har sett lysfenomenet selv.

– Hva tror du forskerne finner ut?

– Helt ærlig så håper jeg de ikke finner ut hva som er årsaken til lysfenomenet. Da blir det ikke så spennende lengre. Vi har mange turister på grunn av fenomenet, men jeg tror nok ikke det kommer like mange om forskerne finner ut hva det er, sier ordføreren.