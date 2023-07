Det kunne minne litt om en episode tatt ut av TV-serien X-Files.

Men det var en offentlig høring på Capitol Hill.

– Hvis du mener vi har utenomjordisk fartøy som har krasjet, har vi også pilotene som fløy disse fartøyene?

– Er dette menneskelig eller ikke-menneskelig biologisk materiale?

Det var republikaneren Anna Paulina Luna i Representantenes hus som spurte.

Republikaneren Anna Paulina Luna i Representantenes hus deltok på høringen i forrige uke. Hun ville vite hva slags utenomjordiske vesener og fartøy som var blitt observert. Foto: Drew Angerer / AFP

Varsleren og den tidligere etterretningsoffiseren svarte alvorlig og bekreftende.

– De er ikke-menneskelige. Det er både min mening og meningen til andre som jobbet med det da og som fortsatt gjør det.

David Grusch var hovedpersonen i den første offisielle høringen om UFO-er i den amerikanske kongressen. Han har jobbet med å etterforske UFO-er i en gruppe i Pentagon og blir lyttet til av mange.

Grusch sier USA i all hemmelighet har prøvd å gjenskape teknologien fra de utenomjordiske fartøyene. Og at det finnes et topphemmelig UFO-program ikke engang Kongressen får vite om.

Under høringen svarte Grusch bekreftende på at han hadde kjennskap til at personer hadde blitt påført skade i et forsøk på å skjule innsatsen.

Grusch sa også at han ikke «kunne snakke i offentlighet» om hvorvidt folk hadde blitt myrdet fordi staten ville skjule UFO-er, ifølge avisa New York Times.

UFO-varsler David Grusch har hatt en sentral rolle i USAs arbeid med å undersøke UAP-er, og hevder at amerikanske myndigheter skjuler informasjon om dette, ikke bare for offentligheten, men også for Kongressen. Foto: Drew Angerer / AFP

Brev på LinkedIn

Etter høringen lot mannen som nå leder Pentagons «UFO-avdeling» høre fra seg, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Etterretningsoffiseren Sean Kirkpatrick er sjef for AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Sean Kirkpatrick går hardt ut mot den mye omtalte kongresshøringen denne uken. Kirkpatrick leder avdelingen som gransker uidentifiserbare avvikende fenomener. Foto: Joel Kowsky / NASA

Avdelingen ble opprettet i fjor etter press fra Kongressen om å etterforske merkelige observasjoner.

Kirkpatrick publiserte et brev på sin personlige LinkedIn-profil etter høringen, som han kaller en fornærmelse mot de som jobber i AARO.

– De er sannhetssøkere, som meg. Men man fikk absolutt ikke det inntrykket i gårsdagens høring, skrev AARO-sjefen.

– Vi ble etablert for å etterforske påstandene som ble fremmet i gårsdagens høring. Påstander fra vitner om gjengjeldelse, fysiske angrep og hint om drap er svært alvorlige, skrev Kirkpatrick i brevet, som ble sirkulert på sosiale medier fredag.

Uten å nevne Grusch ved navn skrev Pentagon-toppen at den sentrale kilden for disse opplysningene har nektet å snakke med AARO.

Piloter som UFO-vitner

Med seg til Kongressen tidligere i uka hadde Grusch to pensjonerte piloter fra USAs marine.

Både Ryan Graves og David Fravor mener de har sett utenomjordiske romfartøy og fenomener.

David Fravor fortalte i detalj om et stort hvitt skinnende objekt han så da han fløy utenfor kysten av San Diego i vest en klar dag i 2004.

Han sier det handler om nasjonal sikkerhet når de ber USA være åpne om det de vet.

Den pensjonerte forsvarspiloten David Fravor fortalte at han har sett utenomjordiske romfartøy og fenomener. Foto: Drew Angerer / AFP

Det gjør også demokraten Robert Garcia.

– Hva enn dette er, kan det utgjøre en alvorlig trussel mot militæret vårt (...). Og det må bli forstått, sa han under høringen.

Både Pentagon og Forsvarsdepartementet i USA avviser at de sitter på bevis om utenomjordiske vesener og fartøy.

– Ingen små grønne menn

Interessen for UFO-høringen i Kongressen onsdag denne uka var stor. Utenfor det lille siderommet til Representantenes hus sneglet det seg en lang kø med mange hundre nysgjerrige som ville inn og høre hva Grusch og pilotene hadde å si.

Hovedgrunnen til høringen var varsler David Grusch, som i juni ga to intervjuer der han fortalte at amerikanske myndigheter har intakte og delvis intakte utenomjordiske fartøy som skal ha krasjet på jorden.

Det gjorde at en komite i Representantenes hus – og mange andre – ville høre mer.

Republikaneren Tim Burchett fra Tennessee er en av dem som i årevis har forsøkt å få svar fra egne myndigheter om UFP-programmer og utenomjordiske vesener. Han var svært fornøyd med å nå holde offentlig høring om temaet.

– Vi skal ikke komme her med små grønne menn, vi skal bare ha fram fakta, sa Burchett da høringen startet.

Og la til:

– Beklager at jeg skuffer halvparten av dere.

I årevis har republikaneren Tim Burchett fra Tennessee prøvd å få svar fra egne myndigheter om UFP-programmer og utenomjordiske vesener. Her ved en pressekonferanse i forbindelse med høringen onsdag. Foto: Win McNamee / AFP

Har bred støtte

Temaet har opptatt amerikanere i mange tiår.

Jimmy Carter, USAs president fra 1980 til 1984, mente han så en UFO i 1969.

Utallige piloter og også helt vanlige folk mener å ha sett det samme. Tidligere i år offentliggjorde amerikanske myndigheter en rapport der det kommer fram at tjenestemenn- og kvinner i den amerikanske hæren har rapportert over 500 hendelser de mener er UFO-relaterte.

Nær to tredjedeler av amerikanere mener det finnes liv på andre planeter, ifølge Pew Research.

Flere mennesker i USA er overbevist om at en UFO krasjet i Roswell i 1947. Siden har stedet blitt en turistattraksjon. I 1997 kom det amerikanske luftforsvaret med Roswell-rapporten om UFO-mysteriet. Foto: AP

I et politisk splittet Washington DC er det nå en uvanlig enighet mellom demokrater og republikanere om å kreve mer innsyn og åpenhet fra egne myndigheter om hva de vet om UFO-er og ikke-jordiske fartøy og vesener.

– Vi skal komme til bunns i dette, lover folkevalgte Tim Burchett.