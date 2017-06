Siktet mor varetektsfengsles i to uker

Både moren og stefaren til treåringen som døde på St. Olavs hospital onsdag er siktet for grov kroppsskade.

Moren som er i 20-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett i dag. Politiet ville ha full isolasjon, men retten besluttet å varetektsfengsle henne i to uker med brev- og besøkskontroll og medieforbud.

Avgjørelsen ble anket på stedet.

Den siktede morens advokat, Torfinn Svanem, forteller at moren nekter straffskyld. Foto: Anders Ulvolden / NRK

– Det er flere ting i saken som taler i mot at hun er skyldig i det hun er siktet for, og spesielt kanskje innholdet i den midlertidige legeerklæringen. Den er foreløpig og uklar i forhold til skadeårsak, sier den siktede morens advokat, Torfinn Svanem, til NRK.

Svanem forteller til NRK at moren har vært entydig i sin forklaring.

– Det hele var et uhell. Barnet falt fra senga og slo hodet, og det mener hun er årsaken til skaden, sier han.

Retten mener det er sannsynlig at moren har medvirket til det hun er siktet for.

Påtalemyndigheten anker rettens beslutning om nei til isolasjon.

Vold ved flere anledninger

Inntrøndelag tingrett vedtok å varetektsfengsle jentas stefar onsdag. På grunn av fare for bevisforspillelse blir han varetektsfengslet i fire uker med med brev- og besøksforbud, hvor de to første ukene er i full isolasjon.

I kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett onsdag kommer det fram at jenta hadde skader som tydet på alvorlig vold mot hoderegionen, og at det kan tyde på vold ved flere anledninger.

Både moren og stefaren har forklart at jenta ble skadd etter at hun falt ut av en seng.

Da skaden oppstod var både mor og stefar tilstede i leiligheten. Det var også de tre andre barna i familien. Barna er nå ivaretatt av barnevernet i Overhalla kommune.

Barnevernet kontaktet politiet

Det var natt til mandag politiet i Trøndelag mottok en melding om at et barn var brakt inn til lege med alvorlige skader.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs Hospital med kritiske, livstruende skader, skrev politiet i en pressemelding tirsdag.

Ble sendt ut av landet

Den siktede stefaren i 30-årene kom til Norge for første gang i fjor høst. I mars i år ble han bortvist og sendt til Italia etter å ha oversittet perioden for turistvisum i Norge. Det er ikke kjent hvorfor mannen nå er tilbake i landet.

Den siktede moren har oppholdstillatelse i Norge.