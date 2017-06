Saken oppdateres

Tirsdag ble det kjent at ei tre år gammel jente ble lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim med kritiske og livstruende hodeskader. Onsdag ettermiddag ble det kjent at jenta døde av skadene.

Både moren og stefaren er siktet i saken. Siktelsen mot foreldrene på grov kroppsskade opprettholdes, men utvides til å gjelde at jenta også døde av skadene.

Politiadvokat, Amund Sand. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Saken har fått en annen dimensjon. Når en person er død som følge av det vi oppfatter som en voldshandling, så vil etterforskninga ha elementer av drapsetterforskning, selv om siktelsen handler om kroppsskade med døden til følge, sier politiadvokat, Amund Sand, til NRK.

Både moren og stefaren nekter straffskyld.

Fire uker varetekt

Stefaren ble fremstilt for varetekt i Inntrøndelag tingrett onsdag klokka 14:00 hvor politiet ba om fire uker varetektsfengsling på grunn av fare for bevisforspillelse.

Retten ga politiet medhold.

– Politiet fremmet en begjæring om fire uker med brev- og besøksforbud, hvor de to første ukene er i full isolasjon. Det har vi fått medhold i av tingretten, sier politiadvokat Amund Sand til NRK.

Moren fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett torsdag klokka 09:00.

Mener jenta falt fra seng

Den siktede stefaren ble avhørt av politiet tirsdag ettermiddag. Hans forsvarer, Anders Kjøren, sier til NRK at mannen forteller at han ringte ambulanse etter at jenta falt ned fra en seng.

– Vi mener at skadene jenta har ikke kan ha oppstått på den måten som er beskrevet, sier politiadvokat Sand.

Ifølge morens advokat, Torfinn Svanem, har også moren forklart at barnet skadet seg da det falt ned fra sengen. Moren som er i 20-årene har i tillegg forklart at barnet også har en tidligere skade etter et fall fra en balkong.

Barnet skal obduseres i morgen med bistand fra Oslo universitetssykehus og Kripos.

Barnevernet kontaktet politiet

Det var natt til mandag politiet i Trøndelag mottok en melding om at et barn fra Namdalen i Nord-Trøndelag var brakt inn til lege med alvorlige skader.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs Hospital med kritiske, livstruende skader, skriver politiet i en pressemelding tirsdag.

Barna overtatt av barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten i Namdalen har fattet vedtak om midlertidig omsorgsovertakelse av familiens andre barn. Tre av barna er ivaretatt av profesjonell barnevernsansatte og er sammen.

Politiet vil ikke kommentere om barna var vitne til hendelsen.