Natt til 23. desember ble en mann i 30 årene funnet død på en adresse i Namsos.

Hans samboer, en kvinne i 30-årene, ble siktet for grov kroppsskade med døden til følge og varetektsfengslet i fire uker.

Påtalemyndigheten i politiet har nå skjerpet siktelsen til å gjelde overtredelse av straffeloven paragraf 275 om drap.

Det skriver politiet i ei pressemelding.

– Siktelsen er endret etter en samlet vurdering av den informasjonen som så langt har fremkommet i etterforskningen. Påtalemyndigheten mener at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått en forsettlig drapshandling.

Det sier Åsta Elden, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Les også: Barna var vitne til at mor stakk samboeren med kniv

Etterforskningen pågår fortsatt for fullt. Siden nyttår er det blant annet gjennomført en rekke vitneavhør og flere tekniske undersøkelser.

Det er også tatt nye avhør av siktede og hennes to barn, som var vitner til hendelsen.

– Politiet etterforsker saken bredt. Undersøkelser knyttet til relasjonen mellom partene forut for hendelsen er en del av dette arbeidet. Foranledning til hendelsen og spørsmålet om nødverge er sentrale tema som vi ønsker å få belyst, sier Elden.

Det er berammet nytt fengslingsmøte i Trøndelag tingrett fredag 20 januar.