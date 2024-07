I ein e-post skriv pressesjef i PostNord Noreg, Haakon Nikolai Olsen, følgande:

Først litt generell informasjon om hvordan dette med hentesteder fungerer i praksis. I nettbutikkene finnes det i dag mange forskjellige løsninger og integrasjoner for å tilby frakt. Både direkte mot PostNord eller via tredjepart. Der noen har svært mange valg har andre få eller ingen. Derfor kan mottaker oppleve forskjellige hentesteder selv om det er PostNord som leverer. For å gi mottaker den beste opplevelsen oppfordrer vi alltid våre kunder å tilby valgfritt hentested i nettbutikken.

PostNord har i dag et nettverk bestående av 2900 hentesteder over hele Norge som vi stadig utvider og vi er alltid takknemlige for tilbakemeldinger om ønske om nye lokasjoner som vi tar med oss i dette arbeidet. Vi forventer å passere godt over 3000 hentesteder i løpet av året.

Hva gjelder denne saken om Fresvik / Balestrand konkret har vi i dag ikke et hentested i Fresvik og det er et område vi allerede har en pågående prosess på. Vi vil i løpet av tidlig høst enten åpne eget eller benytte en underleverandør for å bedre tilbudet vårt for innbyggerne i dette området.