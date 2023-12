– Det er ikke bare, bare å handle julegaver, og finne på ting. Men det er aldri for sent å handle julegaver – før det er julaften, sier Sheymaa Alad.

Hun rekker akkurat å bli ferdig i tide. Men har du handla alle julegavene, og fylt skuffer og skap med alt du trenger til jul?

Hvis ikke er det siste mulighet i dag – på lille julaften. I og med at julaften faller på en søndag, må butikkene holde stengt i år.

– Vi er virkelig rusta i dag. Parkeringsvaktene var tidlig ute for å ta imot folket som starta tidlig.

Det sier Trine Foosnæs, daglig leder på Sirkus Shopping i Trondheim.

– De siste dagene har vært helt utrolige. Vi merker det på besøkstallet – vi ligger over fjoråret. Det tror jeg at alle kjøpesentre var spent på om vi skulle gjøre.

Hun forteller at Black Friday ble så bra, at de trodde folk kanskje hadde gjort unna det meste av julehandelen.

Mange tok turen ut til butikkene lørdag, som her ved Lagunen i Bergen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Over all forventning

Ifølge tall fra Kvarud analyse opplevde kjøpesentrene i Norge en omsetningsvekst på nesten 5 prosent i november.

Flere av kjøpesentrene venter nå på de endelige omsetningstallene for desember, som vil være klare i neste uke.

Likevel kan de slå fast av julehandelen har gått bedre enn de håpet på – til tross for at mediebildet preges av krig, prisstigning og renteøkning.

– I dag har det vært helt enormt. Det er veldig mye folk, og i går var det helt ekstremt. De handler de siste julegavene, sier Christin Mossin.

Hun eier Konfekten, en av butikkene på Lagunen storsenter i Bergen.

Christin Mossin forteller om travle dager før jul. Foto: Oskar Rennedal / NRK

– Omsetningen er helt formidabel, sier senterleder Tone Havneraas.

– Samlet sett ligger vi godt over fjoråret. Vi passerte fjorårets tall i uke 50. Det ligger an til rekordår både på omsetning og besøkstall.

Senteret ligger an til å nå en ny milepæl med 4,5 milliarder i årsomsetning. Økninga hittil er på 8 prosent sammenligna med fjoråret.

Hun tror en av grunnene er at flere er hjemme, og at ikke så mange shopper i utlandet.

– Vi er gledelig overrasket over at vi har så gode resultater, med tanke på at det at det er et tøft økonomisk bakteppe på så mange måter.

– Det er tydelig at folk vil ut og besøke fysiske butikker og treffe andre.

Madelén Bringaker tror at folk handler for mer i år. – Alt har jo blitt dyrere. Og så er det salg. Det er mulig folk går på en smell eller to, sier hun på handling på Farmandstredet i Tønsberg. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Trodde på nedgang

På Amfi Moa i Ålesund tenkte senterleder Anne Mari Rødal Kleppe at det kom til å bli en nedgang i julehandelen på grunn av renteøkninga.

Men det motsatte har skjedd. De har hatt rekordomsetning.

Hittil i år har senteret solgt varer og tjenester for 3,3 milliarder kroner. En økning på 4,8 prosent fra i fjor.

– Vi har aldri hatt så høy omsetning som nå, og det blir spennende å se sluttresultatet. Jeg tenkte kanskje at folk ville gå mindre til frisør eller på kafe nå når alt er så dyrt, men også der ser vi en økning, sier Rødal Kleppe.

Moa kjøpesenter i Ålesund. Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Noen skiller seg ut

– Det har gått over all forventning, sier Vibeke Askevold, markedssjef for kjøpesentrene CC Hamar og CC Gjøvik.

De som handler nå fokuserer trolig på å skaffe siste rest av mat og drikke. Men noen skiller seg ut.

Gullsmedene har gjerne høy omsetning den 23. desember, sier Askevold.

– Noen kommer kanskje litt i siste liten, ler hun.

Vibeke Askevold er markedssjef for kjøpesentrene CC Hamar og CC Gjøvik. Foto: THOR HENNING LERSTAD / NRK

– Det ser bra ut besøket i dag også. Det er sikkert mange som finner ut at i dag er siste mulighet.

Det sier senterleder ved Amfi Steinkjer, Oddbjørn Stiklestad. Flere butikker melder om omsetningsrekorder her.

– Julehandelen starta tidlig i år, så de to siste ukene er over forventning med tanke på besøkstall.

Vil bruke penger på seg og sine

Og flere føyer seg inn i rekken av overraskede senterledere.

– Det vi ser er at familier og mennesker ønsker å bruke pengene de har på seg og sine. Da faller segmentet på kjøpesenter inn. De bruker mer penger på mat og gaver til venner og familie, istedenfor kanskje å kjøpe ny bil, hytte, hus og dyr ferie.

Det sier senterleder på Amfi Sogningen, Wilhelm Tangerud.

– Vi var veldig spente, men vi fikk på mange måter en positiv indikasjon på november som gjorde til at vi har sett mer og mer optimistisk på handlene fram til jul. Det har egentlig gått over all forventning, sier senterleder ved Alti Førde, Rolf Arne Rognaldsen.

Flere benytter lillejulaften til å handle de siste julegavene. Som her på Byhaven kjøpesenter i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Renate Hjørnevik Meland er senterleder på Kvadrat i Sandnes, hvor de ser ut til å havne på i overkant av 5,5 millioner besøkende.

Meland forteller at omsetningen har vært på nivå med fjoråret, samtidig som det har vært flere besøkende.

Hun er fornøyd dersom omsetningen havner på samme nivå som i fjor – rekordåret med 2,6 milliarder kroner.

– Denne uka og romjula avgjør hvor vi havner, sier Meland.