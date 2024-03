Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Rullestolbrukeren Anders Haukseth falt i Levangselva ved Elvestien i Levanger da rullestolen hans sklei på lørdag.

Haukseth klarte ikke å komme seg løs fra stolen som satte seg fast i det iskalde vannet, og han ble kraftig nedkjølt før han fikk hjelp.

Haukseth og andre turgåere mener det burde være et gjerde langs stien for å forhindre slike ulykker.

Espen Lyngsaunet, ingeniør i Levanger kommune, sier at stien ikke driftes på vinteren og at folk må ferdes etter forholdene.

Kommunnen kan ikke love et gjerde, da isgang i elva hver vinter vil ødelegge det.

Kommunen har nå satt opp sperrebånd på turstien og skal utbedre stien der Haukseth sklei ut i elva.

Lørdag formiddag skulle Anders Haukseth ta seg en tur til butikken og handle litt.

Han tok på seg ytterjakken og tok turen ut døra med den elektriske stolen sin.

Lite viste han at både han og den elektriske rullestolen snart skulle havne i Levangerelva ved Elvestien i Levanger.

Ropte etter hjelp

– Jeg merket at det var noe galt. Det var glatt under stolen. Jeg hadde ikke sjans altså. Stolen sklei bortover og jeg havnet rett ut i vannet, minnes Haukseth.

Stolen hans satte seg fast nede i det iskalde vannet, og Haugset klarte ikke å komme seg løs.

Den elektriske rullestolen til Anders Haukseth satte seg fast i elva og han måtte ha hjelp av nødetatene for å komme seg opp igjen. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Det var nytteløst å få opp beltet han hadde rundt seg, det satt helt fast.

– Jeg prøvde å få tak i mobilen min også, men det gikk heller ikke. Så jeg begynte å rope, og håpet noen skulle høre meg, forteller Haukseth.

Det kalde vannet rakk han opp til halsen. Da han endelig fikk hjelp til å komme seg opp fra vannet var han kraftig nedkjølt.

Vil ha gjerde

Elvestien i Levanger er en populær tursti.

Den omtrent 3 km lange turstien går langs Levangerelva midt i Levanger sentrum.

Det er i dag kun deler av stien som har et gjerde.

Det er bare deler av elva som i dag har gjerde. Foto: Adrian Tørring Haug / Camerat

– Jeg ble veldig lettet da jeg ble funnet, og jeg kom meg opp fra vannet. Det er farlig der nede altså, og slik har det vært i mange år, sier Haukseth.

Han viser til at det lenge vært vanskelig å bevege seg i området med rullestol, og at det burde være et gjerde langsmed stien.

Også turgåer Kari Rigmor Holten mener kommunen må få på plass et gjerde.

– Det mangler gjerde omtrent hele veien. Nå må de skjerpe seg, sier hun.

Kari Rigmor Holten mener det er på tide at kommunen får på plass gjerder langs stien. Foto: Adrian Tørring Haug / Camerat

Utbedrer stien

– Først vil jeg si at denne hendelsen er veldig beklagelig. Heldigvis virker det som det går bra. Jeg er veldig glad for at det var turgåere som fikk med seg det som skjedde, og at nødetatene ble kontaktet, sier Espen Lyngsaunet.

Han er ingeniør i Levanger kommune, og har ansvar for kommunens friområdet.

– Elvestien i Levanger er en tursti som ikke driftes på vinteren. Det betyr at det verken blir strødd eller brøyta. Da må man ferdes etter forholdene, og litt på eget ansvar, sier Lyngsaunet.

Kommunen skal nå utbedre stien og fylle på masse i gropen der Anders sklei ut i elva.

Espen Lyngsaunet kan ikke love at det blir noe gjerde. Foto: Adrian Tørring Haug / Camerat

– Stien har en grop her. Det er i sammenheng med isgangen som var her for et par uker siden, sier Lyngsaunet.

Kommunen har nå satt opp sperrebånd på turstien.

Gjerde uteblir

Men noe gjerde kan han derimot ikke love.

– Det er isgang i elva hver vinter. De enorme mengdene is vil da ødelegge eventuelle gjerder, sier Lyngsaunet.

Det er isgang i Levangerelva opp til tre ganger hver vinter. Kommunen var nødt til å etablere kulverter da isgang ødela en bro som gikk over elva.

Det er satt opp sperringer lang stien der Ander Haukseth sist lørdag sklei ut i vannet. Foto: Adrian Tørring Haug / Camerat

– Vi har veldig mange i Levanger. Dersom vi setter opp et gjerde her må vi jo også kanskje sette opp gjerder andre steder også, legger Lyngsaunet til.

Glad ropene ble hørt

Nødetatene samt Norsk Luftambulanse og redningshelikopter SAR Queen, bisto i redningsaksjonen på lørdag.

– Det kunne fort ha vært en dødsulykke. Det var flaks at han sto som han gjorde i vannet. Det hadde vært fatalt om rullestolen hadde bikket, sa utrykningsleder Birger Krogstad til NRK da.

Det går bra med Anders Haugseth i dag.

– Jeg er utrolig glad ropene mine ble hørt og at jeg fikk hjelp så kjapt, avslutter han.