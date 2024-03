Lørdag kl. 10.53 mottok politiet i Trøndelag en melding om at det ble ropt etter hjelp ved Elvestien i Levanger.

– Det var flere innringere som varslet om høylytt roping, sier operasjonsleder, Bjørnar Gaasvik, i politiet i Trøndelag.

Noe senere ble lyden lokalisert til å være fra en person som lå i Levangselva.

Kunne vært fatalt

Politiet i Trøndelag opplyste på X at nødetater, samt Norsk luftambulanse og redningshelikopter SAR Qeen, bisto i redningsaksjonen.

Personen i vannet satt i en elektrisk rullestol, som også hadde havnet i elva.

Utrykningsleder, Birger Krogstad, mener at personen har hatt ren og skjær flaks.

– Personen hadde vann opp til halsen og er kraftig nedkjølt.

I tillegg satt han fast i beltet på rullestolen, som måtte kuttes for å frigjøre personen.

– Det kunne fort ha vært en dødsulykke. Det var flaks at han sto som han gjorde i vannet. Det hadde vært fatalt om rullestolen hadde bikket, siter Krogstad.

Fraktet videre

– Det var utfordrende for brannvesenet å løsne beltet, men de fikk fraktet personen opp av vannet, sier Gaasvik i politiet i Trøndelag.

Melding ble mottatt like før klokken 11 Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Personen ble plassert på båre for å bli varmet opp, før hen ble fraktet videre med ambulanse.

– Heldigvis var personen bevisst, sier Krogstad, som er takknemlig for at noen hørte ropet om hjelp.

– Det var tilfeldig at det var noen som hørte det, at de kom seg ned til elva og fikk tilkalt hjelp. Nå satser vi på at han er berget, sier Krogstad.

Videre vil politiet undersøke området for å finne ut hvordan personen og den elektriske rullestolen havnet i vannet.