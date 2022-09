Rosenborg sjanseløse mot Real Madrid

Rosenborg tapte 0–3 på Lerkendal stadion onsdag kveld.

Neste uke spilles returoppgjøret i Madrid, og da må det et mirakel til for å snu kveldens kampresultat.

– De straffer oss på enkle ting. Det er gode enkeltspillere og de scorer fine mål, sier kaptein Mali Næss til Adresseavisen rett etter kampslutt.

Tøff kveld

Real Madrid gikk knallhardt ut fra start og skapte flere store sjanser.

Etter 14 minutter kom kveldens første scoring, da Caroline Weir banket til utenfor sekstenmeteren. Ballen smalt i nettet bak ens sjanseløs Lene Christensen.

Etter 34 minutter kom mål nummer to, da fra den teknisk elegante venstrevingen Athenea del Castillo.

Rosenborg kom mer med i kampen, men etter 54 minutter smalt det igjen. Også denne gang scoret Caroline Weir.

Dermed endte kampen 0–3.

Tror det blir tøft

– Vi møter et veldig godt lag. Vi hadde håpet på et bedre resultat, men det er gode referanser for oss og vi møte et lag som sikkert er blant de åtte beste lagene i Europa, sier sportslig leder Jan Henrik Øydne til NRK.

Nå må Rosenborg score fire mål i Madrid for å gå videre.

– Det er bare en uke til neste match. Det er alltid tøft å skal hente inn tre mål, men vi stresser ikke. Dette er en del av utviklingsløpet vårt og kommet et steg videre fra i fjor. Dette nivået møter vi ikke til daglig, så nå ser vi hvor lista ligger.