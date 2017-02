Luftforurensningen i Trondheim overvåkes kontinuerlig av fire målestasjoner rundt omkring i byen.Torsdag kveld viser alle målestasjoner rødt, noe som betyr at det er veldig dårlig luftkvalitet.

– Akkurat nå er det høye konsentrasjoner av svevestøv i byen. Personer med med luftveisproblemer er utsatt. Små barn og eldre bør være forsiktige, sier miljøsjef i Trondheim kommune, Marianne Langedal.

DÅRLIG LUFTKVALITET: Alle fire målestasjoner i Trondheim viser rødt på torsdag kveld. Foto: Luftkvalitet.info

Har ikke vært så ille før denne vinteren

Målingene er de dårligste denne vinteren. De høye nivåene av svevestøv skyldes det kalde og tørre været, opplyser miljøsjefen.

– Dessuten har det vært mye vind. Det har tørket veldig opp i veibanen og på parkeringsplassene, og derfør virvles nok mye støv opp i luften, sier Langdedal.

– Hvor ofte er det så ille, at alle målestasjoner viser rødt, slik som nå?

BER FOLK VÆRE FORSIKTIGE: Miljøsjef i Trondheim kommune, Marianne Langedal. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Trondheim har egentlig hatt god luft siden 2013, på grunn av vårt intensive renholdsprogram. Men det har ikke vært så ille som dette før i vinter. Det hender at det er overskridelser ved noen målestasjoner noen ganger, men ikke over hele byen, sier Langedal.

Hovedkilden til svevestøv er piggdekk, som lager støvet som deretter virvles opp i lufta og spres.

Kan innføre piggdekkforbud

Værvarslet viser at det sannsynligvis skal regne på søndag, og det vil i så fall hjelpe på luftkvaliteten. Dessuten så er det mindre trafikk i helgene, som påvirker luftkvaliteten.

– Vi forventer at nivåene av svevestøv går ned i helga. Hvis ikke, så må vi vurdere andre tiltak. Trondheim kommune kan sammen med Statens vegvesen innføre et akutt forbud mot å kjøre med piggdekk, med to dagers varsel, sier Langedal.