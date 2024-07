Saken oppsummert: Solveig Natvig Løvseth skal representere Norge i sommer-OL som triatlonutøver.

I juni satte verdensrekord på triatlonløpet halv Ironman i Polen.

Løvseths far, som var en stor støtte for henne, døde av kreft i 2022. Til tross for en tøff tid etter dødsfallet, har hun klart å komme tilbake i form, og har gjort det bra i konkurranser.

Assisterende sportssjef i Norges Triatlonforbund, Frode Jermstad, sier Løvseth betyr mye for det norske triatlonlaget.

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, sier det er realistisk å tro på pallplass i lagkonkurransen.

– Av og til får jeg spørsmål som «Hvilke andre hobbyer har du?». Det er litt kjipt å svare på, for jeg har ikke så mye spennende å komme med, ler Solveig Natvig Løvseth.

Om halvannen måned skal trønderen representere Norge i sommer-OL som triatlonutøver.

Uten pause skal hun svømme 1500 meter, sykle 40 kilometer for så å løpe én mil.

– Så er det egentlig bare førstemann til mål, sier hun.

Det ligger mange treningstimer bak Løvseths utmerkelser. Før hun begynte med triatlon var hun svømmer. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Allerede som 16-åring sikret hun NM-gull i idretten, og i starten av juni satte hun verdensrekord på triatlonløpet halv Ironman, med 3 timer 52 minutter og 9 sekunder.

– Egentlig ser jeg ikke så mye på tider selv, men det er selvfølgelig veldig stas uansett, sier hun.

– Og verdensrekord er jo gøy, selv om jeg ikke legger så mye i tiden eller fokuserer så mye på det. Jeg fokuserer mer på de andre konkurrentene.

Mistet faren til kreft

Veien mot suksess har ikke bare vært lett. Sommeren 2022 fikk Løvseths pappa, Sigurd Weidemann Løvseth, påvist akutt leukemi. Fire måneder senere døde av han sykdommen.

– Han betydde mye, og var veldig stolt og støttende hele veien, sier hun.

I månedene etter at faren ble syk, prøvde Løvseth å fortsette treningen som vanlig.

– Det var det han også ville, og på det tidspunktet hadde han også veldig gode prognoser. Så jeg trodde egentlig han kom til å bli helt frisk, sier hun.

– Det var vanskelig å være borte, men det virket som det riktige. For meg så var dette bare en tøff periode som kom til å gå over for oss begge, men så gikk det ikke sånn. Da var det vanskelig for meg å akseptere at jeg hadde vært så mye borte mens han var syk.

Solveig Natvig Løvseth sammen med pappa Sigurd og lillesøster Ingeborg. Foto: Privat

– Fikk aldri se om jeg faktisk lyktes

Etter dødsfallet hadde Løvseth noen tøffe måneder på trening og i konkurranser.

– Jeg har aldri vært så lite motivert for trening som jeg var i perioden etterpå, sier hun.

– Men så har jeg heldigvis hatt veldig gode folk rundt meg. Å komme på leir med landslaget igjen etter å ha vært hjemme noen måneder, hjalp ekstremt mye.

Til tross for de tunge månedene, ble fjorårets sesong bedre enn hun hadde forventet.

– Det å komme tilbake i form igjen betydde mye for meg. Samtidig som det også var veldig rart å ha gode løp og tenke at «Disse løpene er de beste jeg har hatt, men pappa får ikke med seg det».

– Jeg føler ikke at jeg hadde nådd et så høyt nivå mens pappa var her. Han var veldig støttende og stolt i det som på en måte bare var en oppbygging mot bedre resultater, og så fikk han aldri være der for å se om jeg faktisk lyktes.

Løvseth har drevet med triatlon i snart ti år. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Håper på stafettmedalje

I midten av juni reiste Løvseth og fire andre triatlonutøverne fra Norge på høydeopphold i Frankrike. Nå som OL nærmer seg har de vendt nesa mot Paris.

– Hvis jeg klarer topp ti, så jeg er veldig fornøyd med det. Det er en helt annen dynamikk der, og veldig avhengig av hvordan jeg svømmer, sier Løvseth.

Stafetten er et stort mål for hele det norske laget, og trønderen tror de har mulighet til å ta medalje.

– Jeg tror ikke så mange ser på oss som medaljekandidater, men hvis vi har en dag der alt klaffer, så har jeg veldig tro på at vi skal kunne være i stand til det, sier hun.

Her svømmer Løvseth i et basseng i Trondheim. Om kort tid skal hun svømme i elva Seinen, som går gjennom Paris sentrum. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er Frode Jermstad enig i. Han er assisterende sportssjef i Norges Triatlonforbund, og kjenner Løvseth godt.

– Det som kanskje vil være hennes største bidrag, er muligheten for en medalje på mixed -stafetten, sier han.

– Det å ha en utøver som Solveig på laget, betyr vanvittig mye. Hun er samlende og en ekstremt sånn gå-foran-type, som gir gruppa en følelse av at «Det her drar vi».

Løvseth er optimistisk og spent inn mot OL. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Realistisk å tro på medalje

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, synes prestasjonene til Løvseth er både imponerende og veldig artig.

– Det florerer ikke av individuelle trønderske OL-utøvere i Paris. Solveig Løvseth viser at det meste er mulig, bare du gjør jobben som er nødvendig, sier han til NRK.

Løfaldli påpeker at Løvseth er i god form, og at den forhåpentligvis bare har blitt bedre i ukene fram mot OL.

– Jeg oppfatter henne som veldig dedikert og strukturert, som du må være om du skal lykkes i en idrett som triatlon.

Birger Løfaldli er sportskommentator i Adresseavisen. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

– Hvilke sjanser tror du hun har i OL?

– Det er nok først og fremst i lagkonkurransen vi kan ha et medaljehåp, men der er det realistisk å tro på en pallplassering. Om hun havner blant de ti beste individuelt, vil det være en veldig sterk prestasjon, avslutter kommentatoren.