– Det er det sykeste jeg har sett! What? utbrøt Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter Ole Sæters scoring.

Trønderspissen hadde sittet på benken i 61 minutter før RBKs nye trener Alfred Johansson bestemte seg for å ta grep. Fire minutter senere satt ballen i mål, med en scoring som allerede utropes til årets mål i Eliteserien.

Sæter dro en Zidane-finte rundt 30 meter fra gjestenes mål, før han ladet kanonen. Suseren fant veien til lengste kryss og tilbake sto lagkameratene nærmest i sjokk.

– Denne kommer til å gå viralt. Det er en kandidat til årets mål. Hvem er det som skyter fra den posisjonen? Du må jo være dum?! sa TV 2s Jesper Mathisen.

Hovedpersonen selv sier han er laget av «det motsatte av kryptonitt» - med referanse til Supermann. Han var ekstatisk etter kampen, men sier at han ikke husker så mye av målet.

– Det er fantastisk det som skjer her. Jeg treffer godt og det er vanskelig å score på så mange andre måter på det underlaget som er her i dag, sier Sæter til TV 2.

DRØMMEMÅL: Ole Sæter avgjorde med et praktfullt mål mot Sandefjord. Foto: NTB

Tirade mot dommeren

Sæters scoring stjal overskriftene til slutt, men frem til da hadde Markus Henriksens oppførsel på banen fått mest oppmerksomhet.

Etter 32 minutter ble Henriksen belønnet med et gult kort. Nå levde den tidligere landslagsspilleren farlig. 31-åringen fortsatte imidlertid å ta godt for seg i duellene, og like før pause sparket han ned Jakob Maslø Dunsby i bakken.

Men slapp unna kort og fikk bli på banen, til manges overraskelse.

– Det er så utrolig feigt og dårlig dømt. Der skal Henriksen sendes i garderoben. Han har ingen mulighet til å ta ballen, han bare sparker ned Dunsby. Det er vanskelig å fatte hva dommeren holder på med, mente TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

– Det der er bare voldelig. Det har ingenting med fotball å gjøre, supplerte Yaw Ihle Amankwah i TV 2s studio.

LEVDE FARLIG: Markus Henriksen slapp unna med ett gult kort mot Sandefjord. Foto: NTB

I pausen fikk Henriksen spørsmål om han var heldig som ikke måtte ta en tidlig dusj.

– Nei, jeg skulle ikke hatt det første (gule kortet) i det hele tatt. Når det ble som det ble, står jeg med gult, svarte RBK-kapteinen til TV 2.

Den argumentasjonen kjøpte ikke ekspertene.

– Det første gule kortet er helt fint. Og det andre er klinkende klart, sa Mathisen.

Snudde etter VAR-bilder

Like etter pause løftet derimot dommer Sivert Amland opp det røde kortet. Det skjedde etter at Fredrik Berglie hadde taklet Sverre Nypan i bakken.

Snart fikk imidlertid Amland en beskjed på øret. Vennligst ta en titt på skjermen, var beskjeden fra dagens VAR-dommer Tom Harald Hagen.

Etter å ha fått sett bildene ombestemte dommeren seg og viste i stedet Berglie det gule kortet.

Håp etter grusom oppladning

Rosenborgs sesongoppkjøring startet med tap for Las Palmas' U19-lag og ble avsluttet med et ydmykende 5-0-tap for Viking.

Trønderne virket å være langt unna toppslag kort tid før eliteseriestarten, og både spillerne og trener Alfred Johansson ga seg selv strykkarakter. Etter kampen var både spillerne og trondheimsklubbens nye trener Alfred Johansson samstemte i at prestasjonen var uakseptabel.

TRENER: Alfred Johansson. Foto: NTB

Trønderne kom heltente ut på den brune Lerkendal-matta, og var nære scoring da Nypan nikket ballen til side for mål. Det skjedde like etter en enorm sjanse for Sandefjords Eman Markovic, som strøk stolpen med sin avslutning.

Begge lag hadde brukbare sjanser, men det var ikke før Sæter entret banen at det sa pang. Han sikret Johansson en drømmestart på Rosenborg-karrieren.