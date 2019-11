RBK opplever verste publikumsfall på nesten 20 år

– Det er ikke bra og noe vi må få gjort noe med, sier trener Eirik Horneland.

Rosenborg har ikke opplevd færre supportere på tribunene siden begynnelsen av 2000-tallet.

I 2018 var det i gjennomsnitt 16.423 tilskuere på kamp. I 2019 har det vært 12.823. Nesten 4000 har dermed forlatt Lerkendal stadion.

– Det har vært for dårlige resultater, og vi har spilt for dårlig fotball, sier Horneland.

– Hva kan gjøres for å få folk tilbake på kamp?

– Vi må spille god fotball, vinne kamper og engasjere publikum.

– Kan skylde oss selv

TROR DET ER ENDA VERRE: Pål André Helland innrømmer at det plager ham når folk ikke møter på kamp. Han frykter publikumsfallet er enda verre enn antatt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Det plager meg.

RBKs frittalende spiller Pål André Helland innrømmer at tallet bekymrer.

– Det verste er at jeg tror det er enda færre. For jeg tror ikke samtlige med sesongkort har møtt opp. I hvert fall ikke sist kamp mot Bodø/Glimt, for da så det veldig tynt ut. Resultatene har ikke vært gode nok, vi har ikke spilt bra nok og vi klarer ikke å engasjere publikum.

Helland støtter Hornelands meninger om hvordan de skal få folk på kamp neste sesong. Likevel frykter han likegyldigheten.

– Det hadde vært bedre at folk hadde møtt opp og pipa på oss. Men vi som klubb har oss selv å takke, slik som vi har framstått både på og utenfor banen. Da blir folk litt lei, sier Helland.

Usikre på om de ønsker å fornye sesongkort

IKKE BRA: Eirik Horneland liker dårlig at publikum svikter Rosenborg. Samtidig skjønner han hvorfor. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Thomas Myren er supporter og driver Norges største forum for RBK-supportere, RBKweb. Han vil ikke bare gi Horneland og dagens lag skylda for at publikum svikter.

– Jeg tror det har vært en jevn nedadgående kurve siden 2016. Det var starten på en nedtur, og i år har det blitt en enda kraftigere kurve. Det er ingen tvil om at det er mange som er misfornøyde med hva de viser på banen.

Rosenborg har nå startet salget av sesongkort for kommende sesong. Myren, som følger forumet tett, ser at mange supportere er usikre på om de ønsker å fornye.

– Det er en del som sier at de har sluttet å gå på kamper, sier Myren.

Nedtur for Vålerenga – opptur for Viking

Blant de andre lagene i Eliteserien, holder tilskuertallet seg stabilt. Statistikken er hentet fra nettstedet Alt om fotball.

Men for Viking har det vært en opptur. De ligger an til cirka 700 flere på hver kamp. Også i Sarpsborg og Mjøndalen har de hatt en fin framgang,

Vålerenga derimot opplever en nedtur. Der har tallet gått fra 9180 i fjor til 7917 i år.

Resten av tallene kan du lese i tabellen under.