RBK-Kåre: – Vi er her for å ta minst ett poeng

Rosenborg har kun én borteseier på 24 forsøk mot spansk motstand før trønderne barker sammen mot Real Sociedad i San Sebastian torsdag klokken 21.05. Men den statistikken legger ingen demper på trener Kåre Ingebrigtsens forventninger.

– Jeg håper og tror på en jevn match. De vil mest sannsynlig ha ballen mer enn oss, men vi er her for å ta med oss poeng, og helst alle tre. Det er det vi håper på, sier Ingebrigtsen til NRK noen timer før avspark på Estadio Anoeta.

– Blir det årets hittil tøffeste oppgave?

– Nja. Det går inn i samme kategori som kampene mot Celtic og Ajax. Det ligger på samme nivå. Men Real Sociedad er et lag vi kjenner mindre til enn de to andre. De har åpnet bra i serien, og de er en meget, meget bra motstander. Men det har vi håndtert tidligere også, smiler Ingebrigtsen.

– Jeg har en god følelse. Vi står bra til motstanderen. De er et offensivt bra lag, men de etterlater store rom, og er vi dyktige og gode nok i dag, så skal vi klare å utnytte det. Da skal det bli en artig kveld, sier han.

– Friske uttalelser

La Liga-ekspert og Viasat-kommentator Petter Veland er i likhet med bookmakerne klar på at Real Sociedad er kjempefavoritter. Men han liker Ingebrigtsens innstilling til kampen:

– Det er friske uttalelser, det må jeg si, sier Veland.

Petter Veland er La Liga-ekspert og Viasat-kommentator. Foto: Viasat

– Jeg antar og håper at han gjør et forsøk på å sende signaler til spillerne om at det er mulig. For det er det absolutt, sier han.

Real Sociedad har hatt en kjempestart på sesongen og er tabelltoer med full pott etter tre spilte kamper. Søndag tar de imot Real Madrid. Positivt for Rosenborg, tror Veland, som mener søndagens storkamp i La Liga er viktigere enn oppgjøret mot trønderne.

– Det kan være at de har Madrid-kampen i bakhodet og at de eventuelt sparer enkelte spillere. Det blir spennende å se, sier han.

– Hvor stor skrell er det hvis Rosenborg vinner i kveld?

– Det vil ikke være et like stort sjokk som borteseierne i Champions League mot Milan og Borussia Dortmund, men det kan muligens sammenliknes med seieren mot Valencia i 2007, sier Veland.

– Viktigst å slå RBK

Redaktør Yon Cuezva i Radio Marca i San Sebastian, er ikke i tvil om hvem han tror vinner kveldens gruppespillkamp.

– Vet du hva som skjer når dere kommer for å ta ett poeng? Dere får null! ler han.

Cuezva, som ikke legger skjul på at han er svoren Sociedad-fan, er uenig med Veland når det kommer til viktigheten av kveldens kamp kontra søndagens hjemmemøte med Real Madrid.

– Vi må velge, og da er det viktigere for oss å slå Rosenborg, sier han.

– At vi er nummer to på tabellen forandrer ikke på det. Det er litt overraskende at vi ligger så høyt – vi var veldig heldige som greide seier i den første seriekampen, sier Cuezva.