Rapfenomen er klar for Uka i Trondheim

Lauritzen heter egentlig Per Áki Sigurdsson Kvikne og kommer fra Bergen. Han har på kort tid blitt en av de mest interessante unge artistene i Norge.

I 2015 slapp han EP-ene «Mestertyv» og «Under Skyen». Han har også gitt ut flere singler de siste årene, som har gitt listeplasseringer i hele Skandinavia.

Tv-serien Skam

Singlene «Havanna» og «Fredag» har blitt folkefavoritter gjennom suksesserien Skam på NRK., og har oppnådd over to millioner avspillingene på Spotify. Flere av låtene har også blitt favorittmerket og listet av P3.

Til tross for at Kjartan Lauritzen er et relativt nytt navn i Musikk-Norge, har han altså allerede rukket å komme med en imponerende låtkatalog.

Kjartan Lauritzen har deltatt på Slottsfjellfestivalen to ganger, blitt en gjenganger på Malakoff Rockfestival, og spilt elleville konserter på Rockefeller og by:Larm i Oslo. D2 har omtalt Kjartan Lauritzen som en del av den nye rapbølgen fra Bergen, sammen med andre fremadstormende rappere som Yoguttene, Hester V75 og $ushi x Kobe.

Stod i kø

I august 2016 opptrådte Kjartan på Knaus, den minste scenen på Studentersamfundet i Trondheim. Allerede da var interessen så stor at folk stod i kø i trappegangene for å få med seg festen.

11. oktober kommer han tilbake til Studentersamfundet, men denne gangen på husets største scene, Storsalen, under Norges største kulturfestival, Uka.

Fra før er blant andre Future, Lorde og Cashmere Cat sluppet fra festivalprogrammet. Med seg på laget har Kjartan sin bror DJ Teddy bak spakene og sin faste makker Adeo546 som hypeman.