– Jeg vil ha et barne-Anno!

Håkon har kikket mye på TV-serien Anno, men han synes det er synd at det bare er voksne deltakere. Nå ønsker han at NRK skal lage en tilsvarende serie for barn.

Håkon ønsker at NRK skal fikse barne-Anno. Foto: Morten Andersen / NRK

– Jeg og storebroren min kan for eksempel være med, sier Håkon muntert.

Han tenkte egentlig sende et brev til NRK med sitt ønske, men siden en NRK-reporter nå intervjuer ham, så trenger han jo ikke det. Beskjeden er herved kontant overlevert.

– Nå er det gjort, sier Håkon, mens han fortsetter å hamre løs hos smeden i Erkebispegården i Trondheim.

Satte publikumsrekord

Denne solfylte lørdagen var den niende Anno-lørdagen i regi av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDS) i forbindelse med den populære TV-serien som har blitt vist på NRK i vinter.

Ingrid Forseth i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDS). Foto: Morten Andersen / NRK

Anslagsvis 1500 besøkende tok i dag turen innom Erkebispegården i Trondheim anno 1537, for å møte steinhuggere, murere, snekkere, gipsmakere, blyglass-håndverkere og smeder. Dette er dobbelt besøkende enn snittet på de foregående lørdagene.

– Det er hyggelig at det har vært en økende interesse hver lørdag frem til nå. Vi ser at folk er interessert i historien til Erkebispegården. Vi har derfor også planlagt en Anno-helg i juli, sier Ingrid Forseth i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDS).

Kumage fra 1500-tallet

I et av rommene var det satt frem ulike matretter som de besøkende fikk smake på – alt fra blodpølse og rotgrønnsaker til kumage og leverpostei.

Ingeborg (10) synes maten anno 1537 ikke var så verst. Foto: Morten Andersen / NRK

Ingeborg Oline Barstad (10) er superfan av Anno, og hun har selvfølgelig også smakt på maten.

– Det har vært spennende å se serien og lære om hvordan de hadde det i gamle dager. Hvordan de gjorde maten, for eksempel.

– Hva synes du om maten her i dag da?

– Hm, den var god. Men litt annerledes enn den maten vi har hjemme da, sier Ingeborg og gliser.