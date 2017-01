Slik lager du Anno-maten

Forrett: Grønn havregrøt (til 1 person)

3 dl vann

1 kvast persille

1 kvast salvie

1 kvast isop (hvis tørket – ca. ½ teskje)

1 dl havregryn

1 ½ ss rosiner

1 ss brunsukker

1 ss smør

Eventuelt litt salt

Vann og krydder kokes under lokk i ti minutter. Sil krydderurtene ifra og hell vannet tilbake i kjelen. Ha i rosiner og havregryn, og kok ved svak varme ytterligere ti minutter. Ta kjelen av varmen og rør i sukker og smør. Smak til med salt. Serveres varm.

Hovedrett: Oksekjøtt med saus

1 kg god, fet oksestek

2 kløfter hvitløk

200 g druer (gjerne umodne)

1 bunt persille

½ l god oksebuljong (evt. med stekesky)

100 – 200 g smør

Eventuelt litt råsukker

Stek oksesteken mør ved 180 grader i ca. 5 kvarter (langtidssteking). Hvitløk, druer, persille og buljong kokes godt opp, rør så i smør og evt. sukker. Kjøttet skjæres i skiver og serveres med sausen over.

Bønnestuing

400 g tørre bønner

3 dl kraftig oksebuljong

2 – 3 finhakkede løk

0,5 g safran

Bønnene legges i vann dagen før og kokes til de er møre. Mos dem i en blender og kok med buljong og finhakket løk. Bruk litt av væsken til å røre ut safranen, og hell det så tilbake i mosen.

Hvitkål

Hvitkål (hodekål)

Stekesky evt. smør

Snitt kålen fint og kok den i vann ca. en halv time. Hell av vannet og erstatt med stekesky evt. litt smør. Gi et kort, kraftig oppkok. Serveres for seg selv eller til fete steker av svin eller gås.

Dessert: Eggeost

1 l helmelk

8 – 10 egg, lett sammenvispet

150 g farin

1 dl korinter

Litt sukker og korinter til pynt

Alle ingrediensene varmes forsiktig opp til kokepunktet. Rør hele tiden. Når væsken skiller seg, hell over i en sikt (dørslag) foret med et tynt klede, over en bolle så all væske siles fra. Massen kan så slås over i en kurv eller perforert form og dryppe av til den stivner. Serveres avkjølt, lagt opp på et fat og eventuelt drysset med sukker og/eller korinter eller friske bær.