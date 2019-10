Vådeskuddet gikk av under et oppdrag mandag kveld, opplyser Trøndelag politidistrikt.

Saken er overført til Spesialenheten for politisaker.

– Det er de som vil kartlegge hva som har skjedd. Vi vet at en tjenestemann er truffet av et vådeskudd, sier fungerende politisjef i Trøndelag, Per Morten Brobakke, til NRK.

I tillegg ble en person til fraktet til sykehus, men ingen av de to var alvorlig skadet.

– Den andre personen var den oppdraget gjaldt i utgangspunktet, bekrefter Brobakke.

Hendelsen skjedde da politiet like før klokka 20.30 mandag rykket ut for å gi bistand under et psykiatrioppdrag i Trondheim.

Da patruljen ankom stedet, hadde det oppstått brann. Hendelsene med avfyring av skudd skjedde i forbindelse med dette oppdraget, heter det i en pressemelding.