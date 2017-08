NRK har snakket med gutten som ble angrepet av en eldre ungdom i dag tidlig. Han sier han har det veldig vondt og har sydd 25 sting i ansiktet. Han håper politiet nå ordner opp i saken.

– Saken er alvorlig, sier lensmann Svenn Viken ved Namsos og Fosnes politidistrikt.

Svenn Viken er lensmann i Namsos og Fosnes. Foto: Kjartan Trana / NRK

En mann er nå pågrepet og siktet for å ha angrepet en ungdomsskoleelev i Namsos før skolestart i dag tidlig.

– Når det gjelder skadeomfang så vil vi ikke gå ut med det inntil videre, utenom at det ikke er livstruende, sier Viken.

Vitner beskriver til NRK skaden som et dypt kutt langs kinnet ned mot haka.

Gutten måtte sy 25 sting i kinnet.

Angrepet utenfor skolen

Det var ingen av de ansatte som så hva som skjedde siden det skjedde før skolen starta i dag tidlig.

– Det vi opplevde var en elev som kom gående mot sin lærer og som var skada i ansiktet, og at det har vært en episode før skolestart, der en person som ikke er elev her angriper en som er elev her, fortalte rektor ved Namsos ungdomsskole Grete Moe til NRK tidligere i dag.

Politiet ved Namsos ungdomsskole. Foto: Kjartan Trana / NRK

Vil ikke si noe om motiv

En ung mann som ikke er elev ved skolen er pågrepet og siktet for kroppsskade som har en strafferamme på seks år. Gutten som ble angrepet sier til NRK at ungdommen angrep han fordi han ville komme i fengsel.

Politiet er nå i gang med avhør av vitner, de vil ikke gå ut med hva de tror er brukt for å lage skaden.

– Har dere en anelse om hva som kan være bakgrunnen for det som har skjedd?

– Vi skal ikke spekulere i motiv noen få timer etter det som har skjedd. Nå skal vi undersøke med partene, vitnene og få opplysninger for øvrig som eventuelt gir oss et grunnlag for å ha mer informasjon om motiv og det som selvfølgelig har skjedd, sier lensmann Svenn Viken i Namsos og Fosnes politidistrikt.

Erkjenner voldshandlingen

Mannen som er pågrepet og siktet for å ha angrepet og skadet en elev ved Namsos barne- og ungdomsskole, erkjenner voldshandlingen.

– Jeg kan bekrefte at han erkjenner selve handlingen. Bakgrunnen og motivet er det imidlertid ikke riktig å si noe om på det nåværende tidspunkt, sier den voldssiktede guttens forsvarer, advokat Rolf Christensen, til NTB.