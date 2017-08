Eleven får nå behandling ved Sykehuset Namsos, opplyser Namsos kommune i en pressemelding.

Etter det NRK erfarer skal eleven ha fått et stygt kutt etter å ha blitt angrepet med en gjenstand. Kilder på stedet opplyste først til NRK at det var brukt en kniv, men dette er ikke bekreftet av politiet. De to involverte er begge ungdommer, den skadde er elev ved Namsos ungdomsskole.

Tatt inn til avhør

Politiet fikk medling om hendelsen like før kl 09.00 i dag.

–Da vi ankom stedet var den fornærmede tatt hånd om av helsepersonell. En person er nå pågrepet og tatt inn til avhør. Vi vil ikke gå ut med alderen på de to involverte, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen til NRK.

Den siktede vil nå bli avhørt utover dagen. Kommunen ber elever og ansatte som har informasjon om hendelsen om å ta kontakt med politiet. De er mandag formiddag på skolen for å avhøre elever og ansatte.

Skaffer seg oversikt

– Vi jobber med å skaffe oss oversikt over det som har skjedd, men kan ikke si hva som eksakt har skjedd. Eleven som er skadd skal ikke ha fått livstruende skader, sier Juliussen.

Kommunen opplyser at elever som har behov for å snakke om hendelsen kan kontakte sin kontaktlærer som vil bistå med oppfølging.

Undervisningen ved Namsos ungdomsskole fortsetter som vanlig utover dagen.

Ingen ansatte så hva som skjedde

Rektor ved Namsos ungdomsskole Grete Mo sier ingen av de ansatte så hva som skjedde fordi det skjedde like før skolen startet i dag tidlig.

Grete Mo er rektor ved Namsos ungdomsskole. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det vi opplevde var en elev som kom gående mot sin lærer og som var skada i ansiktet, og at det har vært en episode før skolestart, der en person som ikke er elev her angriper en som er elev her, forteller Grete Moe til NRK.

Rektor er ikke sikker, men tror ikke det var mange som ble vitne til det som skjedde, det er noe skolen undersøker fortløpende.

Alle foreldre er varslet om hva som har skjedd på mail og sms.

– Det vil komme mer informasjon når jeg får bedre oversikt, sier rektor.

Politiet vil komme tilbake med mer informasjon i en pressemelding litt senere mandag.

NRK kommer med mer.