Politiet etterforsker forsvinningen til Odin (18) – foreldrene frykter noe kriminelt har hendt

Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun i Trøndelag har ofte pleid å ringe hjem for å få skyss etter sene byturer i Trondheim. Det gjorde han ikke denne lørdagen.

– I 16-17-tiden søndag begynte vi å bli stresset og bekymret, sier mor Ingunn Hagen.

18-åringen ble offisielt meldt savnet mandag. Politiet begynte raskt å etterforske forsvinningen, men har foreløpig ikke igangsatt leteaksjon.

Flere er avhørt

Vitner skal ha fortalt politiet at de sist observerte Jacobsen klokken 05 søndag morgen. Da skal han ha sittet på en benk sammen med andre utenfor Egon og Nova hotell, kurs og konferanse i Trondheim sentrum.

– Vi har tanker om hvilken tilstand Odin skal ha vært i, men ønsker ikke å gå i detalj på det. Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med flere som kan ha sett ham, sier etterforskningsleder Monica Brækken.

SIST SETT HER: Odin André Hagen Jacobsen (18) skal sist ha blitt observert på denne benken i Trondheim sentrum. Politiet ber folk ta kontakt dersom de kan ha sett 18-åringen. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Jacobsen er 188 centimeter høy med normal til slank kroppsbygning. Håret hans er halvlangt og blondt. Da han sist ble sett hadde han på seg sennepsgul dunjakke, burgunder hettejakke, mørk bukse og skatesko.

Kan du ha observert ham? Kontakt politiet på 02800.

– Hvorfor har ikke politiet satt i gang leteaksjon?

– Vi gjør nå etterforskning for å avdekke hvor han kan være. Vi gjør taktisk etterforskning i form av vitneavhør, innhenting av videoovervåkning og sjekk av elektroniske spor. Vi vurderer fortløpende om vi skal iverksette søk, sier Brækken.

Politiet har fått flere tips i saken, men tipsene sender dem ikke i én bestemt retning. Politiet etterforsker foreløpig bredt.

Brækken understreker at politiet er svært interessert i å komme i kontakt med flere som kan ha sett 18-åringen.

Sluttet å svare på telefon

Ingunn Hagen så sønnen sin sist klokken 17.30 lørdag, da hun kjørte ham fra hjemmet i Eggkleiva i Skaun til et treningssenter like utenfor Trondheim by.

– Vi avtalte at jeg skulle informere ham om busstider eller hente ham hvis det ikke klaffet med buss, forteller Hagen.

Noen timer senere sa sønnen at han ikke skulle hjem med en gang. Han skulle henge med en kamerat som bor på Heimdal i Trondheim.

Klokken 22.07 fikk moren melding fra sønnen. Han spurte om når neste buss gikk hjem. Siden hørte verken moren eller faren noe fra ham. Odin svarte ikke på telefon lenger.

– Derfor kjørte faren til Trondheim, selv om vi ikke fikk svar på telefon. Vi visste jo hvor han var, forteller Hagen.

Fremme på den aktuelle adressen innså Odins far og kameratens kjæreste at de to vennene måtte ha dratt på byen. Faren returnerte derfor til Skaun.

– Odin er 18 1/2 år og kommer inn på noen utesteder. Han synes det er spennende å henge på byen, selv om vi foreldre ikke er så begeistret for det. Vi tenkte at vi helt sikkert ville høre fra ham søndag morgen, slik vi alltid gjør hvis han overnatter hos kompiser, sier moren.

BER OM TIPS: Politiet vil komme i kontakt med folk som kan ha sett Odin André Hagen Jacobsen i helgen. 18-åringen er bosatt i Skaun og elev ved Orkdal vidaregåande skole. Foto: Privat

Frykter han er utsatt for noe kriminelt

Foreldrene kom til telefonsvar hver gang de forsøkte å nå sønnen.

De tok kontakt med flere av kameratene til sønnen, og sier de er blitt fortalt at Odin ikke ønsket å være med hjem fra byen. Nå sitter foreldrene med en rekke spørsmål.

​​​ – Hva skal han gjøre alene i Trondheim sentrum klokken 05? Hvorfor ringte han ikke for å få skyss? Vi har en avtale om at han kan ringe uansett tid på døgnet. En av oss, eller begge, unngår å drikke de dagene han er ute. Vi vil være klare for å kjøre når det trengs, sier Hagen.

– Hvis Odin er i live, er vi redde han har det fryktelig vondt nå. Det kan tenkes at noe kriminelt er inn i bildet. Det som har skjedd, er ikke likt Odin i det hele tatt, sier moren.