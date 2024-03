Nitazen er en gruppe svært potente syntetiske opioider som kan være 100 til 1000 ganger sterkere enn morfin.

– Dette er en svært farlig stoffgruppe, og det skal lite til for at det kan bli fatalt og at man dør av det.

Det sier etterforsker i Politiet i Trøndelag, Morten Husby.

Stoffet kan være maskert som andre opioider og er dermed vanskelig å gjenkjenne og vanskelig å dosere.

Politiet har nå gjort et beslag av nitazen i Trondheim. Hvor mye som er beslaglagt vil de ikke kommentere.

I januar ble nitazen knyttet til et dødsfall i Namdalen og politiet vil forsterke advarselen nå som stoffet dukker opp flere steder i landet.

Politiet ber om tips fra publikum i forbindelse med funnet.

– Det er først og fremst de som er i rusmiljøene som har størst sannsynlighet til å komme borti slike stoffer, sier Husby.

Relativt nytt

Ifølge Husby er stoffet relativt nytt i Norge. Stoffet kan opptre i ulike former som blant annet pulver, tabletter, nesespray.

– Det at det er her er svært bekymringsverdig. Dette er stoff som har vært tilknyttet overdosedødsfall, så man må være forsiktig, sier han.

Politiet etterforsker nå saken videre og vil prøve å avdekke hvor stoffet kommer fra, og hvordan det har kommet til Norge.

Husby mener det er stor fare for at stoffet sprer seg rundt om i landet.

– Det er jo knyttet til kjøp og salg, så slike ting frekventeres og flyttes mye på. Bare det at det blir håndtert mellom flere er bekymringsverdig.

Tett samarbeid mellom byene

Helse- og overdoseteamet i Trondheim har fulgt spredningen av Nitazen tett.

– Helt siden det ble oppdaget i Halden i fjor høst har vi hatt tett dialog mellom overdoseteamene i de store byene. Det er et forferdelig stoff, og vi har vært forberedt på at det vil komme hit, sier avdelingsleder Anita Mian.

De har informert rusbrukere og oppfordret dem til å være svært forsiktige med hvilke stoffer de tar.

– Brukerne vet stoffet er i omløp, og vi har advart dem og informert dem. De skal være yderst forsiktige og det er svært viktig det blir ringt 113 ved tegn til at de har fått i seg stoffet, sier Mian.

Hun forteller at det skal mange doser med motgift til for å få god nok effekt, når Nitazen er såpass sterkt.

Barn ble innlagt i Tromsø

Tirsdag gikk politiet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ut med en advarsel etter at et barn under 15 år nylig hadde blitt innlagt på sykehuset.

Barnet hadde fått påvist det høypotente syntetiske opiodet etonitazen i en prøve som var tatt. Vedkommende fikk behandling på sykehuset og overlevde.

Like før jul kunne også legevakta i Steinkjer fortelle at de hadde fått flere henvendelser om rusrelaterte overdoser over en periode. Økningen i overdoser kunne da sees i sammenheng med stoffet Metonitazen.