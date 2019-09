Det har pågått et krisemøte i Snillfjord kommune etter at store vannmasser har tatt Aune bru på Krokstadøra.

– Du kommer deg ikke over til boligfeltet og eldresentret, sier ordfører John Lernes.

Krokstadøra er kommunesentret i Snillfjord. Det jobbes nå for å åpne en gangveg inn til boligfeltet og beboerne på Snillfjord omsorgssenter.

– Vi holder på å ordne midlertidig gangveg slik at det skal være mulig å gå over. Dette er på et sted det ikke er så mye vassføring, sier Lernes.

Kraftig regnvær og stor flo har ført til store vannmasser. Det pågikk arbeid med å bytte ut den gamle brua. Det var lagt betongrør i elva med ei fylling over.

Etter opplysninger fra kommunen skrev NRK først at 400 beboere var innesperret. Vi har senere nedjustert tallet til rundt 25 boliger.

Ikke krise

Kommunalsjef i Snillfjord, Åge Røe, er blant beboerne i boligfeltet som er innestengt. Han jobber fra omsorgssentret mandag.

– Det er full bemanning, og ingen krisestemning. Mange av de ansatte på omsorgssentret bor på denne siden som nå er avstengt på grunn av flom, sier Røe.

Han forteller at det er satt kriseledelse i kommunen og at de har lagt planer om lufttransport, om noen skulle behøve øyeblikkelig hjelp.

– Hva sier beboerne i boligfeltet om at de er innestengt?

– Alle er ved godt mot. Men mange har avtaler som går i vasken, forteller Røe.

Beboere i mellom 25 og 30 hus og på en aldersheim på Krokstadøra er innestengt etter at vannet har tatt ei bru.

Fylkesvei stengt

Også andre steder i Trøndelag fører store vannmengder til problemer.

På strekningen mellom Meldal og Å har elva Sya gått over sine bredder og renner over sine bredder.

– Veien er midlertidig stengt på grunn av oversvømmelse. Anbefalt omkjøring via Fv 6506 Ressveien, opplyses det ved Vegtrafikksentralen.

En bil skal ha havnet utfor vegen på stedet på grunn av vannplaning, skriver Avisa-ST.

VANNPLANING: Meldal har det kommet store mengder vann etter kraftig regnvær. Foto: Erland Knutsen / NRK

Over 100 sauer tatt av av flom i Surnadal

Politiet melder at over 100 sau skal være tatt etter at elva Surna gikk over sine bredder.

Brann og politi jobbar for fullt for å berge sau som er fanget mellom vann og trygg grunn, opplyser politiet.