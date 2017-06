Ordførere i Ytre Namdal om reformen: – Hastverk i ferien

Flere ordførere i de tvangssammenslåtte kommunene i Ytre Namdal reagerer på fristen for felles kommunestyremøte innen 1. juli, og funksjonsfordeling før 25. august.

– Det viser at de ikke har skjønt hvordan lokaldemokratiet fungerer. Og det vil være for kort tid og umulig å ha noe felles kommunestyremøte før 1. juli, sier ordfører på Leka, Per Helge Johansen.

Kommunaldepartementet har også åpnet for at et felles kommunestyremøte kan gjennomføres innen 25. august.

– Det gjenspeiler resten av prosessen. Det har hastverk litt preget av arroganse. Det synes jeg det har fortsatt, sier ordfører Britt Helstad, ordfører i Bindal.

– Jeg skal ikke være vanskelig. Langt ifra. Jeg skal gjøres det som forventes, sier Helstad.

Vil ha ferie

Ordførerne er opptatt av at det er ferietid.

Ordfører i Bindal, Britt Helstad, mener innføringen av kommunereformen går for fort. Foto: Ole Dalen / NRK

– Jeg håper de forventer at vi også skal ha ferie. Det er jo noe som er vanlig i kommune- Norge og Stortinget og det er ganske stille fra 1. juli til midten av august. Det vil det også bli i år for Bindals del, sier Helstad og får støtte fra Lekas ordfører.

– Det er ferieavvikling, man skal respektere dette. Man må jammen ta det litt med ro. Man kan ikke innføres tvangsarbeid i sommerferien, sier Per Helge Johansen.

– I utgangspunktet har kommunene hatt god tid og blitt varslet om dette i mars. Nå er det på tide å få fellesnemnda på plass i god tid før 25. august. Det bør være god tid til dette, sier André Skjeldstad fra Venstre.

Frist

Stortinget har vedtatt å slå sammen 111 kommuner til 43 nye. Sanner har bedt kommunene avklare navnevalg, antall representanter i kommunestyret, sammensetting og arbeidsfordeling i sammenslåingsprosessen.

I en merknad framgår det at enighet om funksjonsfordeling og andre ting som skal være avklart mellom kommunene, bør være endelig besluttet og avklart før 25. august, skriver Klassekampen.at

Sp er kritisk

– Det er helt useriøst, og man får ikke noen reelle debatter når man haster behandlingen gjennom sommeren. Da blir det bare en skinnprosess, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener regjeringen tvinger sammenslåingene gjennom før valget til høsten, selv om kommunene i praksis ikke blir slått sammen før i 2020. Vedum spår dårlige og dyre løsninger.

Viktig med avklaring

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i samtale med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (til høyre) i Stortinget Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sanner avviser at hensikten var å bli ferdige med avgjørelser før valget.

– Det viktige er at kommuner som er vedtatt sammenslått kommer raskt i gang med det formelle samarbeidet og diskuterer viktige element når en ny kommune skal bygges. Jeg tror det er fint å få på plass avklaringer, slik at det blir mindre utrygghet for både ansatte og innbyggere, sier han.