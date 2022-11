Ny omikronvariant sprer seg i Norge – kan være mer motstandsdyktig mot vaksiner

– Vi har nå en situasjon hvor det er mye smitte i hele Europa, men vi har vaksinert de aller fleste.

Det sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

BA. 5 er fortsatt omikronvarianten det har vært mest av i Norge, men nå er BF. 7 på tur inn.

Den utgjør 1 av 10 virusprøver i Norge, som analyseres av FHI.

Det var VG som omtalte saken først.

Kan ha betydning for vaksinene

– Det som er litt spesielt nå er at denne BF. 7 og en del andre varianter som vi har, har endringer på særlig fem steder som kode for dette piggproteinet.

Og disse endringene kan få betydning for vaksinen du har tatt og dens beskyttelse.

– Det gjør nok at vi må forvente at vaksinen kanskje ikke beskytter like godt som den har gjort tidligere, i hvert fall når det gjelder smittsomhet. Men det er ikke sikkert det har så stor betydning for om du blir alvorlig syk eller ikke.

Nakstad understreker også at det stadig kommer nye varianter av koronaviruset.

– Det har det gjort i to og et halvt år. Så dette er en helt naturlig utvikling. Det man ser i Europa nå er at det kommer endringer som også kommer fordi viruset prøver å slippe unna den immunitetseffekten som vi har fått. Det er helt naturlig for viruset å gjøre sånne endringer.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad Foto: Javad Parsa / NTB

Vask hendene

– Vi hører sporadisk at folk blir syke av korona, og at det blir ordentlig syke med influensalignende symptomer.

Det sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad. Hun forteller at det fortsatt blir innlagt folk på St. Olavs hospital med korona, men at tallet er stabilt.

Likevel har de blitt varslet om at det kan bli en økning i antallet smittede i tiden framover.

– Det er ventet at man får en bølge etter hvert, men man vet ikke hvor stort omfanget blir.

Hun ber folk i risikogruppen, både for influensa og for korona, om å vaksinere seg. Og som vanlig gjelder det å tenke på hvem man møter og hvor man er hvis man blir syk.

– God håndhygiene gjelder bestandig, og det er lurt å vaske hender når man kommer hjem og før man skal spise. Men det er ikke noe direkte anbefaling om å unngå håndhilsing. Er man syk kan man holde avstand fra folk og holde seg hjemme.

Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Sterk immunitet

Nakstad sier det også er verdt å merke seg at i tillegg til ny omikronvariant, så er man inne i en sesong med flere tilfeller av influensa.

– Det kan selvsagt bli en del sykefravær hvis vi får en bølge av smitte og influensa samtidig til vinteren. Men foreløpig i høst så ser det ut som at disse bølgene vi har sett i Europa, de har ikke vært veldig store og det ser ut som de har gått ned igjen flere steder.

– Så vi er nok i en situasjon der den generelle motstanden vår og befolkningsimmuniteten egentlig begynner å styrke seg. Til tross for at vi får flere virusvarianter. Så vi får rett og slett bare følge med på det og forholde oss til det omtrent som vi gjør nå.