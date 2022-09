Klart svar på om tran hjelper mot covid-19

Nær 35.000 personer har deltatt i den store norske transtudien. I fjor vinter fikk halvparten av deltakerne en vanlig dagsdose med tran fra forskerne.

Den andre halvparten fikk maisolje, et såkalt placebo.

Begge oljene smakte sitron, og ingen av deltakerne fikk vite om det var tran eller maisolje de fikk. Forskerne ønska å finne ut om gruppa som fikk tran var mindre utsatt for covid-19.

Arne Søraas har jobbet med transtudien siden høsten 2020. Foto: Torstein Bøe / NRK

Forsker og infeksjonslege Arne Søraas har ledet transtudien, med et team på 14 norske forskere.

– Hovedårsaken til at vi ville undersøke effekten av tran, er at flere tidligere studier har vist at D-vitaminer kan ha en positiv effekt på immunforsvaret, sier Søraas til NRK.

Tran er fiskeolje som er rik på D-vitaminer. Her i landet har tran lenge vært vanlig å ta som et kosttilskudd i den mørke årstida. Om vinteren får vi lite D-vitaminer fra sollyset, og mange tar derfor tran som et tilskudd.

Medisinsk regnes dette tilskuddet som en lav dosering av D-vitaminer.

Fakta om tran og D-vitamin. Ekspandér faktaboks *”Tran är en flottig och illaluktande olja.” Svensk Wikipedia.

*” Tran er en olje som utvinnes av fiskelever (fiskeolje eller marinolje), og som er rik på vitamin A, vitamin D og umettede fettsyrer.”-Norsk Wikipedia.

*Tranens helsemessige fortrinn har vært kjent i flere hundre år i Norge, selv om man ikke visste nøyaktig hvilke komponenter som var bra.

*Opprinnelig ble tran framstilt ved at store kar ble fylt med torskelever og satt ut i sola. Når leveren råtnet, fløt tranen opp til overflaten.

*I 1850-årene utviklet Peter Möller sin nye metode for dampsmelting av medisintran, slik at den mistet det meste av sin ubehagelige lukt og smak.

* Vitamin D er livsviktig for kroppen fordi det stimulerer opptak av kalsium og fosfat fra tarmen, de grunnleggende bestanddelene i beinbygningen og tennene.

* Vitamin D dannes når vi får sollys på kroppen.

* Det er store mengder D-vitamin i fet fisk. Fete melkeprodukter og egg er også D-vitaminkilder.

* Kosttilskudd som tran, D-vitamindråper og D-vitaminberikete produkter anbefales, særlig vinterstid når det er lite sollys.

( NTB/ Møllers tran/ Wikipedia)

Overrasket forskerne

Men kan denne daglige spiseskjeen eller kapslene med tran gjøre oss mer motstandsdyktige mot koronasmitte?

Nå har Arne Søraas og de andre forskerne publisert et tydelig svar i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal.

Resultatet av studien er helt entydig; det vanlige kosttilskuddet med tran i den norske befolkninga har absolutt ingen påvist virkning mot pandemien. Tilskuddet av tran har heller ingen virkning mot andre luftveisinfeksjoner.

Det var ingen forskjell mellom gruppa som fikk tran og gruppa som fikk maisolje. Undersøkelsen pågikk i rundt seks måneder. I denne perioden ble omtrent like mange personer i hver av de to gruppene syke av covid-19.

– Vi er overrasket over resultatet, og hadde trodd at folk kom bedre ut når de fikk et tilskudd av D-vitaminer, sier Søraas.

Mange av deltakerne som drakk maisolje, trodde det var tran de fikk. Men det ga ingen utslag for hvem som ble smittet med covid-19. Foto: Marit Sirum-Eikre

Vet ikke langtidseffektene

Det er flere mulige forklaringer på hvorfor den nye norske studien ikke påviser noen virkning av tran.

For det første er de 35.000 som deltok i undersøkelsen et tverrsnitt av befolkninga, og er i utgangspunktet ikke ei gruppe med spesielt lave nivåer av D-vitaminer i blodet.

Andre studier fra utlandet har tidligere vist at det særlig er folk med en stor mangel på D-vitaminer som har en forhøyet risiko for å få alvorlig covid-19.

I den norske studien har deltakerne fått små doser med D-vitaminer. Arne Søraas sier at større doser ikke nødvendigvis vil ha noen bedre effekt på folk flest, og viser til andre studier som er gjort på akkurat dette.

Han peker også på at deres studie ikke kan si noe om langtidseffektene av tran, siden deres undersøkelse kun foregikk over et halvt år.

– Vi kan ikke se bort ifra at man må ta tran lengre for at vi skal se en effekt. Vi vet jo heller ikke hvor mange av deltakerne våre som eventuelt har tatt tran i lang tid, før de ble med i studien, sier Søraas.

Slutter ikke med tran

Selv om studien ikke viser noen effekt av tran mot koronasmitte og andre luftveisinfeksjoner, så vil ikke Arne Søraas slutte å ta sin daglige skje.

Han sier fiskeoljen kan ha andre gunstige effekter på kroppen.

Fettsyren omega 3 kan være bra for hjertet, og tran kan også bidra til å hindre skadelig lave nivåer av D-vitaminer i blodet. En alvorlig mangel på vitamin D øker faren for å få flere andre typer sykdommer.

– Studien vår har også vist at tran gir svært få bivirkninger, og er derfor et trygt kosttilskudd å bruke, sier Søraas.