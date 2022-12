Det å bli eldre er en naturlig del av den biologiske prosessen. Men det gjør oss skrøpelige.

Aldring er faktisk den største risikofaktoren for flere sykdommer: kreft, demens og hjerte- og karsykdommer, for å nevne noen.

Og syke mennesker koster samfunnet vårt en hel del.

Så bør vi heller tviholde på det ungdommelige? Og er det i det hele tatt mulig?

Kanskje. For nå har norske forskere klart å flate ut aldringsprosessen i eldre forsøksdyr.

– Konseptuelt er dette veldig interessant, sier Hilde Loge Nilsen. Hun er professor og seksjonsleder ved Universitetet i Oslo.

Må hjelpe cellene våre

Det er mange som forsker, og har forsket, på aldring. Og de fleste ønsker å oppnå det samme: Å finne en måte å bremse prosessen på.

Det er i cellene våre at aldringen skjer. Der inne foregår det livsnødvendige ting som går dårligere jo eldre vi blir.

I tillegg blir arvematerialet i cellene mer ustabilt.

Trikset er å hjelpe cellene til å fortsette å fungere så godt som mulig, også når vi drar på årene, forklarer Loge Nilsen.

Og dette har de norske forskerne nå lyktes med i rundormer.

Rundormer og Parkinson sykdom

Forskerne gjorde ulike forsøk på rundormer, som er små larvelignende dyr. På fagspråket kalles de nematoder. Rundormene lever omtrent i tre uker. Men til tross for den korte levetiden, går de likevel gjennom et livsløp som ligner vårt eget.

I studien undersøkte forskerne utviklingen av Parkinsons sykdom hos eldre rundormer.

Funnene viser blant annet at man kan hemme mange av prosessene i cellene som driver aldringen framover. Og dette fikk forskerne til ved hjelp av ulike stoffer i krillolje.

– Vi har funnet at krillolje, et naturlig ekstrakt, hemmer mange av de prosessene som driver aldring i nematoder. Vi har også sett dette i menneskeceller i kultur. Ved å bruke en såkalt aldringsklokke, ser vi at hastigheten på prosessene går langsommere for de dyrene som får krillolje, sier professoren til NRK.

Professor Hilde Loge Nilsen (til høyre) sammen med doktorgradsstudent Veronica Suaste Morales. Morales har beregnet biologisk alder i eksperimentene og er medforfatter på artikkelen. Foto: Ine Eriksen / UiO

Rundormene får ikke Parkinson sykdom, men de viser noen av de samme tegnene som mennesker med denne sykdommen har, forklarer Loge Nilsen.

– Vi kan måle tegnene, og da ser vi at nematoder som får krillolje ikke taper nerveceller i hjernen når de blir eldre. Rundormene bevarer derfor hukommelse og nevromuskulær funksjon. De er generelt mye mer aktive som gamle enn andre rundormer.

En rekke kliniske studier skal også vise dokumentert helsebringende effekt av krillolje i mennesker.

Samfunnseffektivt?

Forskerne bak den nye studien mener man må prøve å tenke nytt når det gjelder eldrebølgen og utfordringene den medfører.

– Flere eldre øker presset på helsevesenet. Dette fordi mange av våre vanligste sykdommer skyldes aldring. Men hva om vi kan utsette det første hjerteinfarktet med 5 år?

Men er disse resultatene overførbare til mennesker?

– Mye av det vi vet om aldringsmekanismer vet vi på grunn av dyreforsøk. Deriblant fra rundormer. Disse dyrene er også et utmerket verktøy for å studere intervensjoner. Noen av disse er også vist å ha effekt hos mennesker, sier forskeren.

Nå jobber de videre for å kunne gjennomføre lignende studier blant mennesker.