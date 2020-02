Nettstedet Filter Nyheter har i lang tid gransket en konto som har ytret seg fremmedfiendtlig i flere fora på Facebook. Personen bak kontoen har både delt egne ytringer og trykket «liker» på andres.

Filter Nyheter begynte arbeidet etter å ha fått en god del informasjon som tydet på at personen bak kontoen er Øyvind Eikrem.

Eikrem er førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid under Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.

Han er den samme som ble kalt inn på teppet av NTNU-ledelsen etter uttalelser om dobbeltdrapet i Trondheim til nettstedet Resett.

Instituttleder: – Jeg ble så klart overrasket da jeg leste dette

Den aktuelle Facebook-kontoen har vært aktiv i blant annet de lukkede gruppene «Fedrelandet viktigst» og «Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister». Dette viser dokumentasjonen fra Filter Nyheter.

Her er noen eksempler:

Har foreslått at en svensk asylsøker kan «jobbe i bomullsåkeren» under en «slavedriver».

Har kalt en gruppe innvandrere «stammekrigere» etter en grov voldsepisode i Oslo-skolen.

Har likt kommentar om at en idrettsutøver fra Norge ligner «en selvmordsbomber fra langtvekkistan».

har likt kommentar om at Erna Solberg er «landsmorder».

Har delt memes med rasistiske budskap.

NRK har vært i kontakt med Øvvind Eikrem. I en e-post skriver han følgende:

– Advokat Torfinn Svanem sier på vegne av Øyvind Eikrem at han avviser å ha framsatt disse utsagnene og har for øvrig ingen kommentar.

Artikkelen kom som en overraskelse på Riina Kiik, leder ved Institutt for sosialt arbeid på NTNU.

– Jeg ble så klart overrasket da jeg leste dette. Samtidig er det viktig å ikke trekke forhastede slutninger i denne saken, før vi har fått fakta på bordet, skriver Kiik i en e-post til NRK fredag ettermiddag.

Kaller inn Eikrem til møte over helga

Videre skriver Kiik at hun i første omgang skal kalle inn Eikrem til et møte. Dette skjer først etter at Kiik er tilbake fra en jobbreise mandag kveld.

– Når jeg kommer tilbake til Trondheim, vil jeg invitere Eikrem til et møte for å høre hans versjon av det som er kommet fram. Så vidt jeg kan se av artikkelen så bestrider jo han å stå bak ytringene og Facebook-kontoene som kritikken gjelder. Men uansett hva som måtte ha skjedd her, så vil vi som arbeidsgiver også ta vare på vår medarbeider.

Kiik vil ikke spekulere i hva NTNU gjør hvis de finner ut at en ansatt, via falsk konto, har ytret seg slik på Facebook.

– Kan ikke kommentere dette før jeg har fått snakket med Eikrem, og vi har fått fastslått hva som er fakta i saken, skriver Kiik.

– Hvor høyt prioriterer NTNU og Institutt for sosialt arbeid å komme til bunns i denne saken?

– Det er så klart uheldig med denne type medieomtale, så vi ønsker raskt å få avklart hva som faktisk har skjedd.

Facebook-kontoen skal være slettet

Den aktuelle Facebook-kontoen har ifølge Filter Nyheter skiftet navn flere ganger. Først var navnet «Einar Tambarskjelve». Deretter «Einar Tamburi». Så «Dwayne Elizondo Camacho».

Facebook-kontoen er ikke lenger å finne. Den ble visstnok slettet torsdag kveld.

Hvordan har Filter Nyheter jobbet for å kunne avsløre at Øyvind Eikrem står bak?

Ifølge ansvarlig redaktør, Harald S. Klungtveit, har de over lang tid fulgt med på aktiviteten fra den aktuelle Facebook-kontoen.

– Etter hvert ble de ganske mange indikasjoner på at kontoen krysser spor med personer i Eikrems virkelige liv. Og så fikk vi etter hvert flere muntlige kilder med førstehåndskunnskap om at han sto bak kontoen, sier Klungtveit til NRK.

I artikkelen de publiserte torsdag kveld, viser de blant annet til at de nevnte pseudonymene har sendt bursdagsgratulasjoner til folk som er i Eikrems personlige og faglige omgangskrets.

– Dere har altså ingen tekniske spor som beviser at dette er Eikrems konto?

– Vi er ikke en domstol. I denne typen journalistikk er det ikke alltid vi kan gå ut med all dokumentasjon i den første artikkelen, sier Klungtveit.

Også Universitetsavisa skriver at de har kilder som bekrefter at Eikrem har brukt navnene «Einar Tambarskjelve» og «Einar Tamburi» på Facebook.