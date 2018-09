Etter dobbeltdrapet på to afghanske tenåringer i Trondheim forrige mandag, lot Øyvind Eikrem seg intervjue av den omstridte nettavisen Resett, som skal være et alternativ til etablerte norske medier.

I intervjuet kom han blant annet med denne uttalelsene

– Man fremstiller mennene som hjelpeløse stakkarer, som små barn som trenger omsorg, og at man bare må behandle dem godt, så kommer det til å gå bra. Det er en litt sånn naiv Hakkebakkeskogen-mentalitet, løsrevet fra det vi vet om hvordan mennesker egentlig oppfører og endrer seg, sa blant annet Eikrem til nettstedet.

Han sa også at det bare er å forvente at slike ting vil skje, med den innvandringspolitikken som føres og mener vi ikke forstår konsekvensene av å åpne landet for mange unge menn fra mer brutale, patriarkalske kulturer.

Intervjuet med Resett skapte reaksjoner hos instituttledelsen.

– Gå i deg selv

Dagen etter intervjuet ble publisert på Resetts nettside mottok Eikrem en e-post fra Edgar Marthinsen, instituttets nestleder, hvor han blir bedt om å lese gjennom et foredrag om akademisk dannelse.

Fra: Edgar Marthinsen Til: Øyvind Eikrem Sendt: Onsdag, September 19, 2018 10:05 AM Emne: dannelse hei Øivind som kollega og ansvarlig for forskning reagerer jeg på din kommentar på resett. det virker uheldig å vri om kniven i såret til de som er rammet med slike betraktninger. oversender bolstads foredrag om akademisk dannelse og foreslår at du går i deg selv og ser om ditt utspill følger disse verdinormene. vi drøftet verdier og framstilling av oss selv også på orkanger og dette harmonerer ikke med et av våre viktigste standpunkter; respekt og anerkjennelse. Professor Edgar Marthinsen Les vedlegget her (Utdrag av e-post korrespondanse)

– Jeg har ikke nektet han (Eikrem, red.anm.) å si hva han vil, men jeg har en annen holdning som jeg har uttrykt. Utover det vil jeg ikke kommentere, skriver Marthinsen i en e-post til NRK.

Det var Universitetsavisa som omtalte saken først.

Skader omdømmet

Også instituttleder Riina Kiik kritiserte Eikrems uttalelser. Hun skrev i en e-post til Eikrem at han skader instituttets omdømme og kalte inn Eikrem på teppet.

Fra: Riina Kiik Til: Øyvind Eikrem Sendt: Søndag, september 23, 2018 7:09 PM Emne: Re: Apropos intervjuet 17.9.18 Jeg ønsker gjerne at de ting avklares, hvis det er nokke å avklare på møte og muntlig og ikke via epost. Og hva gjeller omdøme då er hele inst omdøme blitt skadet fordi du stå fram som forsker og 1. Amanuensis ved ISA. Ha en fin søndagskveld. R (Utdrag av e-post korrespondanse)

Etter møtet ble ikke Eikrem noe klokere på hva han får kritikk for.

​​​​​ – Jeg har ingen forståelse for hva de egentlig kritiserer. Hvis de er uenig i mine synspunkter så er jo det en helt grei sak, sånn er det jo på universitetet, vi er uenig i nesten alt mulig. Men det er ikke klart for meg hva de er opprørt for.

Absolutt ytringsfrihet

Marit Reitan, dekan ved fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap ved NTNU, sier det ikke finnes noe kritikkverdig i måten Eikrem har opptrådt på. Hun uttaler seg på vegne av Marthinsen og Kiik.

– Eikrem har brukt ytringsfriheten sin og sin akademiske frihet som alle ansatte ved universitetet har.

Reitan forteller at hun ikke ville ha ordlagt seg på samme måte som instituttlederne.

– Jeg ville ha formulert meg på en annen måte enn det instituttledelsen har gjort. Samtidig vil jeg understreke at jeg har full tillit til ledelsen for sosialt arbeid.

I en kommentar til Universitetsavisa sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim at det skal være rom for de fleste synspunkter, så lenge de er innenfor norsk lov. Det gjelder også for vitenskapelig ansatte.

– Jeg kan ikke se at man ikke skal kunne la seg intervjue av Resett. Alle nettsteder som holder seg innenfor loven må kunne være tillatte samtalepartnere for NTNU-ansatte.

ABSOLUTT YTRINGSFRIHET: Det skal være rom for de fleste synspunkter, så lenge de er innenfor norsk lov, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Vil bidra til offentligheten

I Universitetsavisa har saken blitt debattert i ettertid. I en kommentar skriver Pål Veiden, samfunnsforsker og førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Oslo at det er en tendens i deler av norsk akademia at mange ikke setter pris på å få deres maktposisjoner rokket.

Øyvind Eikrem forteller at han mener forskningsformidling og kunnskap er viktig. Uavhengig av politisk ståsted. Han er for tiden sykmeldt, som en konsekvens av reaksjonene han fikk for sine uttalelser.

– Jeg synes ikke at det jeg har sagt står i forhold til de reaksjonene som har kommet. Jeg har jo gitt intervjuer til ulike norske medier i mange år, sier Eikrem.

– Jeg vinkler ikke budskapet mitt avhengig av hvem jeg snakker med. Snakker jeg med Klassekampen, NRK, Resett, Dokument eller Adresseavisen, så sier jeg jo det jeg mener er riktig og prøver da å legge frem det på en måte som kan være et verdifullt bidrag til offentligheten, forteller Eikrem.