– Det oppleves som å bli dolka i ryggen.

Det sier førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland ved NTNU.

Han har de siste ukene fått offentlig kritikk for hvordan han har ordlagt seg. Så har han fått ei unnskyldning fra sjefen sin, NTNU-rektor Anne Borg. Universitetsavisa har fulgt saken tett.

Det starta med en nyhetssak i Dagens Næringsliv. Der sa forskerne Nøland og Martin N. Hjelmeland ved NTNU at en ny rapport om kjernekraft var et «bestillingsverk».

Rapporten, som var laga for NHO, konkluderte med at kjernekraft ikke var et godt alternativ for Norge.

Forskerne ved NTNU var helt uenige i det. For nesten samtidig hadde de publisert en annen rapport som var blitt fagfellevurdert. Den kom til motsatt konklusjon.

– Vi synes det er trist at norsk energipolitikk skal la seg påvirke av partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge, sa Hjelmeland til DN.

Da rykka NTNU-rektor Anne Borg ut.

Anne Borg er rektor ved Norges største universitet. Foto: Thomas Høstad / NTNU

Kritiserte ansattes utspill

Borg skreiv et leserinnlegg i DN og sa at NTNU-forskerne «har en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for».

Denne uka avslørte Universitetsavisa at rektoren sendte leserinnlegget sitt til en direktør i Norsk Industri før det kom på trykk.

Avisa kunne fortelle at Norsk Industri, som er en del av NHO, i meldinger til rektoren ønska at ledelsen i NTNU skulle gå ut og kommentere dette «ellers må vi etterlyse ledelsen».

Borg skreiv ifølge den samme saken i en meldingstråd med Norsk Industri at «akademisk ytringsfrihet og forståelsen av denne er en del av utfordringen».

Rektoren skreiv også meldinger med sjefen i NHO for å fortelle at universitetet ville følge opp «uttalelser fra enkeltansatte».

Dermed har det blussa opp en debatt om ytringsfrihet for norske forskere.

NTNU-forsker Nøland mener at rektors rolle er å forsvare forskernes rett til å si det de mener.

– Jeg opplever ikke at hun gjorde det, når hun i stedet har kontakt med mektige, pengesterke krefter.

Enkelttilfelle eller ukultur?

Han sier at han sjøl blei prega av utspillet til den øverste sjefen sin, og at han ikke har tillit til henne nå. Samtidig vil han fortsette å si hva han mener.

– Det vi er mer redd for er den nedkjølende effekten det kan ha på andre forskere.

NTNU samarbeider med blant andre NHO. Foto: Per Henning / NTNU

Nøland mener NTNU har vært flinke til å skaffe seg et nettverk med det private næringslivet. Blant annet gjennom et samarbeid med NHO.

– Så har man kanskje ikke sett alle de dilemmaene det er ved pengeinteressene som er knytta til NTNU, og hva disse kan bety for hvordan man opptrer.

Kollegaen Martin N. Hjelmeland synes hele saken er absurd.

– Jeg er skuffa over at det ser ut til at rektor har løpt ærend for interesseorganisasjoner i en så viktig debatt om energi og kjernekraft. I slike debatter er akademisk ytringsfrihet essensielt, ikke ei utfordring.

Han legger til:

– Man kan jo lure på om dette er et enkelttilfelle, eller del av en ukultur.

Rektor Anne Borg har nå beklaga at hun kritiserte hvordan hennes ansatte formulerte seg. Hun avviser overfor NRK at hun følte seg pressa av noen til å skrive innlegget, og sier også at dette var et enkelttilfelle. Hun understreker at hun skreiv det på eget initiativ.

Du kan lese hele intervjuet med Anne Borg nederst i saken.

Ekstra styremøte

– Det hører ingen sted hjemme, rett og slett, sier Aksel Tjora. Han er en av styrerepresentantene for de vitenskapelig ansatte ved NTNU.

Han er kritisk til hvordan rektor Anne Borg har opptrådt de siste par ukene.

Aksel Tjora er professor i sosiologi og ansattrepresentant i styret til NTNU. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– At du tar dialogen med aktører i industrien i stedet for å stå opp for ansatte ved NTNU, det bryter med alle mulige forventninger til hva en rektor skal gjøre i en sånn situasjon.

Rektor Borg sier hun tar dette til etterretning.

– Norsk Industri tok kontakt med meg fordi de reagerte på ordbruken. Det har jeg forståelse for, og jeg ønska å klargjøre at ordbruken og formen i saken i DN sto for forskernes regning. Det kunne jeg helt sikkert ha gjort på en annen måte, sier hun.

Mener rektor må gå av

En av de som har vært mest kritisk til Anne Borg er professor Jon Olaf Olaussen. På Facebook skriver prodekanen ved NTNU Handelshøyskolen at Borg må gå av.

Professor Jon Olaf Olaussen mener sjefen til de NTNU-ansatte burde forsvare de ansattes rett til å si hva de vil. Foto: NTNU

Til NRK sier Olaussen at Borg er med på å svekke folks tillit til universitetene.

– Det aller mest grunnleggende for en rektor ved et universitet er å ha kontroll på dette med akademisk ytringsfrihet. Det viser hun ganske klart at hun ikke har, og det kan hun ikke feile på.

Saka skal diskuteres på et ekstraordinært styremøte fredag 15. desember, bekrefter styreleder Remi Eriksen til Adresseavisen.

De skriver at saka også blir tatt opp i Stortinget.

Sivert Bjørnstad (Frp) krever svar fra statsråd for høyere utdanning Sandra Borch, ifølge avisa.

– Jeg beklager

Lørdag ettermiddag skreiv rektor Anne Borg et nytt leserinnlegg. Denne gangen i Universitetsavisa, for å si at forskere ved NTNU har full ytringsfrihet.

– Nøland og Hjelmeland er selvsagt i sin fulle rett til å fremføre sine synspunkter på den måten de mener er best. Jeg beklager at jeg kritiserte forskernes ordbruk, skriver rektoren.

I et intervju med NRK søndag ettermiddag sier hun at hun ikke vil spekulere i om styret burde ha tillit til henne. Hun har heller ingen kommentar til Olaussens påstand om at hun svekker folks tillit til universitetene.

Foto: Thomas Høstad / NTNU

– Hva betyr akademisk ytringsfrihet for deg?

– Akademisk ytringsfrihet for meg betyr at en skal kunne uttale seg fritt rundt ulike faglige spørsmål, med utgangspunkt i sin faglige bakgrunn.

– Du skreiv ifølge Universitetsavisa i en meldingstråd med Knut Sunde i Norsk Industri at «akademisk ytringsfrihet og forståelsen av denne er en del av utfordringen». Hva mener du med det?

– Jeg skjønner hva du spør om. Det som jeg ønsket å understreke var å få et godt debattklima basert på faglige vurderinger og perspektiver. Og så har jeg jo også blitt irettesatt i så måte etterpå. Det tar jeg til meg.

– Hvordan er akademisk ytringsfrihet ei utfordring, som du skriver?

– Nei, det er ingen utfordring, sier jeg. Det er ikke det. Jeg skjønner at den kan forstås sånn, den formuleringa.

I en e-post søndag kveld legger hun til:

– Det var ment som en presisering til Sunde, vi kan ikke bruke samme regelverk som Norsk Industri ved en akademisk institusjon.

Borg sier også at:

– Denne saken har bidratt til mye diskusjon, og den diskusjonen har vært viktig og riktig i etterkant av det her, og jeg har beklaget hvordan det her har kommet ut.