Northug best i langløp

Dette var hans fjerde seier i rennet, skriver Trønder-Avisa. Northug var offensiv søndag og dro med seg flere spurtpremier underveis.

Erik Melin Söderström ble nummer to og var nesten halvannet minutt bak Northug.

Tomas Northug ble nummer elleve. Han var slått med 9.41 minutter av storebror.

Trønderen har hatt en skuffende sesong. Han trente for hardt etter et høydeopphold i høst. Dette gjorde at han aldri kom i skikkelig form, og han fikk ikke være med mye i Lahti-VM.

Om ikke så lenge starter Northug grunntreningen opp mot neste års OL. Det er uklart om det blir endringer i støtteapparatet rundt ham.

Han har selv betegnet treningstabben som ødela sesong med lettfattelige ord:

– Når jeg ser på treningen min ti dager etter det siste høydeoppholdet, så ser jeg på meg selv som en kronidiot. Det bør være mulig å unngå slike barnefeil, sa han under VM.