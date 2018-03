Ulykken skjedde i 14-tiden påskeaften.

Mannen fløy med ski på beina og med en såkalt speedskjerm. På vei ned fra Hummeln feilbedømte han avstanden til landingsstedet.

Det forklarer Lars Hedström, eier og instruktør i selskapet Skysport i Åre.

– Mannen skulle fly ned og over veien og toglinjen, men kom ikke frem dit han skulle. Han krasjlandet i ei busslomme ved hovedveien, forklarer Hedström til NRK.

– Det var flaks at det ikke var biler eller busser der, legger han til.

– Fløy for lavt

SVT Jämtland og Sveriges Radio har også meldt om ulykken i det populære svenske vintersportstedet, som er fullt av påsketurister.

Hedström så ikke ulykken selv, men var raskt på ulykkesstedet ved VM8-heisen.

– Nordmannen sa selv at han ikke var alvorlig skadd, men at han hadde smerter i rygg og hofte, forteller den svenske instruktøren.

Mannen har bostedsadresse i Trondheim. Ifølge Hedström skulle nordmannen fraktes med ambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim.

Han presiserer at nordmannen ikke fløy under instruksjon, men på egen hånd.

– Det var en «busflyvning». Han fløy for for lavt hele tiden, altfor aggressivt og overmodig, sier Hedström.

Ikke godkjent – fulgte ikke råd

En speedglider er en liten paraglider, halvparten så stor som en vanlig paraglider, forklarer den svenske instruktøren.

– En speedglider brukes til å fly i høy hastighet nært bakken. I Sverige er det ikke godkjent å fly med en så liten vinge fra stedet han fløy, fordi det er under tregrensen, forteller Hedström.

Skysport-eieren forteller at han snakket med nordmannen dagen før ulykken. Han forklarte nordmannen da at han måtte fly oppe på fjellet og over tregrensen.