Kritisk til Giskes lokallag – mener det kan bli et demokratisk problem

– Jeg er kritisk til måten dette laget er skrudd sammen, sier Tove Karoline Knutsen.

Hun er tidligere stortingsrepresentant og nå medlem i Tromsø Arbeiderparti.

På kort tid har Nidaros Sosialdemokratiske Forum, ledet av Trond Giske, blitt Arbeiderpartiets største lokallag med over 1000 medlemmer.

Men mange av de som har meldt seg inn kommer fra helt andre steder enn Trondheim.

– Så nå sitter det 300–400 mennesker utenfor Trondheim, i Horten, Drammen og Oslo, og har stor makt i lokalpolitikken. Det er sikkert bra folk, men de vet antageligvis veldig lite om Trondheim og utfordringene der.

– Uryddig

– Jeg syns det er en utfordring for lokaldemokratiet, sier Knutsen som også er kritisk til hvordan Giske har vervet medlemmer til lokallaget.

– Giske har gått ut på sosiale medier og nærmest avertert etter medlemmer til laget og sagt at man ikke trenger å bo i Trondheim. Et lag har stor makt i lokalpolitikken og det er antall medlemmer som definerer den makten i besluttende organer

Hun mener lokallaget kan bli et problem hvordan politikken i Trondheim utformes.

– Dette lokallaget er uryddig. Antallet som er så stort fra utenbys er med å definere representasjonen i besluttende organer, og ikke minst med på å gi Trond Giske veldig stor makt i lokalpolitikken i Trondheim.

Tove Karoline Knutsen Foto: Jon Olav Nesvold / NRK

– Helt tullete

– Å forby folk å melde seg inn i Nidaros, folk som aldri har vært medlem i politikken og som endelig har engasjert seg, det syns jeg er helt tullete.

Det svarer Trond Giske, som mener kritikken fra Knutsen er merkelig.

– Vi har vervet over tusen medlemmer i løpet av et år, et år der partiet ikke akkurat har vært i medvind. Så jeg tenker det er veldig bra at tusen mennesker som stort sett aldri har vært med i et parti før, har funnet veien inn i Arbeiderpartiet.

Giske sier at to tredjedeler av de som har meldt seg inn i partiet er trøndere, og at flertallet av dem er fra Trondheim.

Mener folk må få bli hørt

Giske sier at han har snakket personlig med nesten alle som har meldt seg inn i lokallaget, og sier at alle har gode grunner for å bli medlem.

– Grunnen til at de har meldt seg inn ikke er for å påvirke hvem som er ordfører i Trondheim eller bilregulering i sentrum.

– Det er fordi de liker at vi løfter de sosialdemokratiske verdiene og ideologien høyere, og at vi løfter saker som bedre pensjon, strøm, sørge for at folk har økonomi i den utrygge tiden vi er i nå. Det er definitivt ikke spesifikke trondheimsproblem, og da skal de få lov til å bli hørt. Det får de i Nidaros.

Kan bli endring

Likevel kan det hende at Knutsen får støtte i sin argumentasjon. I september fortalte NRK at et Ap-utvalg er i gang med å vurdere endringer i partivedtektene.

– Vi skal vurdere om medlemmene må ha geografisk tilknytning til lokallaget de er en del av, for å kunne regnes med når det gjelder stemmer til årsmøter og nominasjonsmøter lokalt samt ved valg av delegasjoner til landsmøtene, sa utvalgets leder Lubna Jaffery til NRK.