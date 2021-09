AUF-ere i retten: – Han sa gjentatte ganger at vi burde dø

– Jeg hadde ikke noe glass med meg, og slo ingen. Jeg sa heller ingen ting om Breivik. Det er bare tull, sa den tiltalte 65-åringen da saken mot han starta i Trøndelag Tingrett torsdag.

Tiltalte nekter all skyld.

Episoden skjedde etter partilederdebatten i Trondheim torsdag 2. september i år. Da hadde rundt 30 AUF-medlemmer samla seg utenfor Studentersamfundet for å ta imot partileder Jonas Gahr Støre.

Her skal mannen ha dukka opp, og ifølge politiet kommet med flere sjikanøse rop til AUF-erne. Han skal også ha slått en av de oppmøtte med et glass.

– Glasset traff leppa

Den unge mannen, som skal ha blitt truffet av glasset, forklarte seg i tingretten i dag. Han trodde først det bare var en veldig berusa mann som kom over gata til dem, og at det tiltalte sa bare var fylleprat.

Tiltalte skal flere ganger ha gjentatt at Breivik hadde rett, og at dere skal dø. Ifølge vitnet var han svært sint.

– Da jeg sa at vi hadde ringt politiet, slo han til meg med et glass. Det var ikke et kjempehardt slag, men glasset traff leppa og jeg begynte å blø, forklarte den unge AUF-eren.

I retten ble historien bekrefta av et kvinnelig vitne som stod like ved. Hun opplevde situasjonen som svært truende, og var den som ringte politiet.

Dette gjorde kvinnen samtidig som hun forsøkte å holde avstand mellom tiltalte og gjengen fra AUF.

Tiltalte mener han ble angrepet

Det kvinnelige vitnet sier tiltalte også skal ha kalt dem kommunistjævler.

Den tiltalte 65-åringen hadde derimot en helt annen forklaring.

– Jeg hadde lyst til å prate med dem om Breivik, og fortelle dem at han skulle ha vært skutt med en gang. Det er mulig de har misforstått.

Tiltalte forklarte også at det var han som ble angrepet da han gikk over gata for å prate med de unge politikerne. Her skal han ha blitt tatt i kragen av mannen han nå er tiltalt for å ha slått. Videre sier 65-åringen at han gikk inn i parken bak Studentersamfundet.

Mannens forsvarer Arve Røli sier tiltalte nekter for å ha utøvd vold mot fornærmede, og også for å ha kommet med utsagnene han er tiltalt for å ha sagt.

– Han bor i området og gikk seg en tur og ønska å snakke med de, sier Røli.

VILLE SNAKKE: Forsvarer Arve Røli sier tiltalte hadde noen synspunkt han ville formidle, men hva han ville si, har han ikke snakket med klienten sin om. Foto: Roger Myren / NRK

– Retten må ta stilling til om det er rett person som en mener har slått fornærmede. Ingen har gjenkjent ham før rettsaken. De peker ham ut i retten, men det er ikke det samme, sier Røli.

Skal føle seg trygge

Generalsekretær i AUF, Sindre Lysø, fulgte i dag rettssaken og sier det er viktig at alle i AUF skal føle seg trygge. Foto: AUF

Generalsekretær i AUF, Sindre Lysø, fulgte rettssaken. For han er det viktig at alle som er politisk aktive i AUF skal føle seg trygge. Han mener også det er bra saken kom opp for retten såpass kort tid etter hendelsen.

– Vi som organisasjon gjør det vi kan for å forberede og ta vare på våre folk. Denne type hendelser kan vi ikke akseptere, sier Lysø til NRK.

Saken fikk også stor oppmerksomhet under årets valgkamp. Både statsminister Erna Solberg (H) og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre reagerte sterkt på det som hadde skjedd i Trondheim.

– Gang på gang blir AUF-ere utsatt for hets og hat – i kommentarfelt, på meldinger og med tilrop. Det som skjedde i går er enda et eksempel på at ord og holdning kan føre til handling, sa Støre dagen etter hendelsen.

Tiltalt for flere forhold

Den tiltalte 65-åringen måtte i Trøndelag Tingrett også svare for flere andre voldsepisoder han er tiltalt for. Han skal blant annet ha sparket en politimann i forbindelse med et ordensoppdrag i juli.

Mannen er også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud han hadde ved Vår Frue Kirke i Trondheim.

Rettssaken fortsetter fredag.