Nekter for å ha drept samboer: – Jeg er ikke dum. Jeg er ikke gal.

På spørsmål om han erkjente skyld svarte tiltalte at han verken er dum eller gal.

Men ifølge tiltalen drepte mannen sin 33 år gamle samboer ved å stikke og/eller skjære henne flere ganger med kniv.

FEM DAGER: Det er satt av ei uke til rettssaken som av plassmessige årsaker går i et møterom på et hotell i Trondheim. Foto: Kari Sørbø / NRK

Drapet skal ha funnet sted i hjemmet deres en gang mellom fredag kveld 27. mars og natt til lørdag 28. mars.

Statsadvokat Per Morten Schjetne viste i retten i dag bilder av blod som ble funnet i leiligheten. Blodet tilhørte avdøde.

Kvinnen ble funnet av en fisker i fjæresteinene ved Trolla i Trondheim vel ei uke etter at hun ble meldt savna.

FUNNET I FJÆRA: Dette bildet viser hvor politiet mener Tirhas Tekle Kiflay ble dumpet, og stedet hun ble funnet av fiskeren. Foto: Politiet

Nekter for å ha drept henne

Det var den drapstiltalte mannen som selv meldte Kiflay savnet 31. mars. Han har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

I retten i dag viste aktor Schjetne fram to meldinger som tiltalte skal ha sendt avdøde noen timer før påtalemyndigheten mener drapet skjedde.

Her skrev tiltalte: Bare vent din løgner, nå har jeg gjennomskuet deg.

Siste samtale på avdødes telefon var litt før klokka 21.00 den kvelden drapet skal ha skjedd.

De to hadde to mindreårige barn sammen. Kiflay, som kom til Norge fra Eritrea i 2011, hadde også to barn fra tidligere.

DREPT: Tirhas Tekle Kiflay (33) fra Trondheim. Foto: privat

Går ut med bilde av kniven

NRK har fått tilgang på flere av bildene som er tatt i forbindelse med etterforskningen av saken.

Blant annet bildet av det de mener er drapsvåpenet; en kniv med 20 centimeter langt blad. Politiet har også funnet blodspor med kvinnens DNA i hjemmet og i bilen deres.

DRAPSVÅPENET: Tirhas Tekle Kiflay skal ha blitt drept med denne kniven. Foto: Politiet OVERGANGSLIST: Golvlista mellom stuen og kjøkkenet ble fjernet av politiet og avdekket blod med samme DNA som avdøde. Foto: Politiet BLODFUNN I STUA: Både på undersida av sofaen, på teppet og under gulvlista fant politiet blodspor. Foto: Politiet METALLRAMMA PÅ SOFAEN. Her er det også rester av blod. Foto: Politiet

Lå i bagasjerommet

Påtalemyndigheten mener Kifflay ble drept hjemme. På formiddagen dagen etter kjørte tiltalte mot Storlien. Forklaringen hans er at kona hadde dratt på besøk til ei søster i Sverige og at han ville finne henne.

Men på grunn av koronaen fikk han råd av grensevaktene om å ikke reise inn i Sverige og han snudde. Etter det NRK har grunn til å tro lå liket av Kifflay da i bagasjerommet der det er funnet blod.

– Det har vi en klar oppfatning om. Men det spørsmålet ønsker jeg ikke å svare på da det er noe retten må ta stilling til, sier aktor Per Morten Schjetne til NRK.