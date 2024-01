Hun er mest sannsynlig landets aller raskeste kvinne. I alle fall når hun sitter på en motorsykkel.

Mia Rusthen (21) fra Norge kjemper nemlig om internasjonale plasseringer i sporten roadracing, og nå kan en av hennes store drømmer bli til virkelighet.

21-åringen er for aller første gang plukket ut til å delta i VM, i en nyopprettet kvinneklasse.

– Jeg har fått tilbud om plass, og om jeg vil så kan jeg takke ja. Dette har jeg jobba for siden jeg var 18 år.

Det er likevel et ganske stort MEN. For om Rusthen skal kunne delta i et verdensmesterskap, så trenger hun penger.

Mye penger.

Roadracing Ekspander/minimer faktaboks Roadracing er en motorsport der førere av motorsykler konkurrerer i hastighetsløp på en asfaltbane.

Sporten kjennetegnes av høye hastigheter, krappe svinger og tette fighter mellom førerne.

I Norge finnes tre godkjente roadracingbaner: Vålerbanen på Braskereidfoss i Hedmark, Rudskogen ved Rakkestad i Østfold og Arctic Circle Raceway ved Storforshei i Nordland. (Kilde: wikipedia.no)

– Har dessverre ikke ski på beina

For tiden besøker Mia Rusthen kjæresten som bor og studerer i Florida.

– Det blir ikke så mye motorsykkel hjemme på grunn av all snøen, så jeg har flyktet.

Som 18-åring fikk Rusthen plass på motorsykkelprodusenten Yamahas offisielle roadracing-lag. Foto: Damon Teerink

21-åringen forklarer at miljøet er mye større dersom man forlater Skandinavia. Og at det er noen utfordringer med å drive en idrett som ikke er typisk norsk.

– Motorsport er en kostbar idrett, så det er vanskelig å få sponsormidler. Jeg har dessverre ikke ski på beina, sier hun.

Derfor har utøveren selv lagt ut en post på Facebook hvor hun etterlyser sponsorer. Og allerede innen fredag denne uken må hun vite om hun har nok hjelp.

Ellers kan hun ikke takke ja til VM-plassen.

I et forsøk på å skaffe seg sponsorer har Rusthen lagt ut en post på egne Facebook-sider. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Kvier meg for å si det

Rusthen forteller at hun kommer fra en helt normal familie, hvor pappa selger snøfresere og mamma er sykepleier.

Og for at drømmen skal kunne gå i oppfyllelse, så trenger 21-åringen en hel del.

– Jeg kvier meg for å si det, men det er opp mot 700.000 norske kroner. Så det er bare å ta kontakt, sier hun med et smil.

Motorsport er en kostbar idrett, og Rusthen trenger mye hjelp om hun skal komme seg til VM. Foto: Morten Opedal

Norges Motorsportforbund (NMF) er glad for at Mia Rusthen har fått muligheten til å representere Norge i VM.

– Det er alltid flott å se unge talenter som får sjansen til å vise sitt potensial i internasjonale konkurranser, sier toppidrettssjef Marius Dammyr.

Inspirerende for andre

Kommer hun seg dit, vil det være en betydelig prestasjon for både henne personlig og for motorsporten i Norge, mener NMF.

– Det ville også vært inspirerende for kvinner som ønsker å delta i denne sporten og bidra til å fremme kvinnelig deltakelse i motorsporten, sier Dammyr.

Han beskriver det som beklagelig at Rusthen står overfor økonomiske utfordringer som kan hindre hennes deltakelse .

– Vi forstår at det kan være en stor utfordring å skaffe midler til VM-sesongen, og vi håper at hun kan finne støtte fra sponsorer eller andre kilder.

– Er det gjort en god nok jobb fra deres side for å fremme sporten – med tanke på å få sponsorer på banen?

– Vi jobber kontinuerlig med å fremme motorsporten i Norge, inkludert arbeidet med å få sponsorer om bord. Hos oss som forbund har hun blant annet fått rådgivning i forbindelse med vårt profilprosjekt der hun har hatt en mentor. Der har de blant annet jobbet med å få sponsorer. Det er imidlertid en utfordrende oppgave, spesielt for unge utøvere som ikke har etablerte navn.

Rusthen holder håpet oppe.

– Det er ikke over før det er over, og jeg kommer til å stå på til dette er i boks!