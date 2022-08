Nå kommer styrtregnet – fare for jordskred og mye vann på veiene

– Allerede i kveld er det sendt ut farevarsel for Østafjells, sier Magnus Haukeland.

Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt og klar på at været som nå kommer, er av det bøte slaget.

– Det kommer inn byger i kveld som brer seg til Vestlandet, og det ser ut som det blir verst i Rogaland og Hordaland.

Kraftig nedbør

– Vi har tro på at det kan bli over 15 millimeter nedbør i timen.

Dermed kan det få konsekvenser som er verdt å merke seg.

– Det er kraftig nedbør på kort tid som gir fare for overvann, lokale jordskred hvis bygene går i bratte skråninger og det kan være vare for overvann på veier og vannplaning.

Flytter seg nordover

Haukeland sier at det også kan komme noe regn i Trøndelag og Nordland mandag. Men det er tirsdag disse to fylkene vil merke det mest.

– Det er først tirsdag kveld det ser ut til å bli verst i Trøndelag og Nordland.

Regnværet er ventet å gi seg sent onsdag.

VERST TIRSDAG: Trøndelag og Nordland kommer til å få mest regn tirsdag, og det skal gi seg onsdag. Foto: Meteorologisk institutt

Konsert måtte stoppes

Dette er ikke første gang det har vært styrtregn i sommer.

I starten av august fossen regnet ned, blant annet i Trøndelag der det ble så ille at Åge Aleksandersen sin utekonsert måtte stoppes.

Det ble meldt om mange forsikringssaker etter det kraftige regnværet.

Meteorologisk institutt sa tidligere i sommer at kraftig regn vil prege norske sommere i årene som kommer.

– Vi får det oftere og kraftigere enn før. Det henger sammen med at det blir varmere og at det blir plass til mer fuktighet i luften. Det gjør at potensialet for kraftige regnbyger blir større, sa seniorforsker ved Senter for klimaforskning CICERO, Borgar Aamaas.

– Kjør etter forholdene

– Folk må kjøre etter forholdene. Men vi vet ikke hvor mye regn som kommer.

Det sier trafikkoperatør for Rogaland og Vestland i Statens vegvesen, Lise Kristoffersen.

– Vi avventer situasjonen og vi har ikke fått noe melding om at vi skal gjøre noen forberedelser, enn så lenge.

Likevel sier hun at de vil gi fortløpende informasjon skulle det bli store trafikale problemer i kveld og tirsdag.

– Vi deler informasjon på Twitter og de kan følge med på 175.no der vi legger ut meldinger hvis det er stengte veier eller andre ting som dukker opp.