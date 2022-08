Det skrives historie når Bodø/Glimt tar imot Dinamo Zagreb til Mesterliga-playoff i kveld.

Men selv om kampen er uvanlig, er som vanlig været et tema når europeiske storklubber kommer til Aspmyra.

Denne gangen er det styrtregn og lyn som kan bli servert, og meteorologene har sendt ut farevarsel.

På Østlandet er uværet allerede i gang, og i natt ble det registrert 5200 lyn over Helgeland.

Statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane. Foto: Privat

Ifølge yr.no ligger det an til at uværet vil treffe Bodø omtrent akkurat ved kampstart klokka 21.00.

– Men litt av utfordringen med disse bygene er at det er vanskelig å si akkurat når og hvor de treffer. Farevarselet gjelder for store områder, sier vakthavende meteorolog Julie Vågane til NRK.

Hun forteller at modellene viser forskjellige ting.

– En modell viser at det treffer en byge akkurat over Bodø klokka 18 i kveld, mens en annen modell sier at det ikke skal regne i Bodø klokka 18. Så å si hvordan det ser ut under kampen er ikke mulig, rett og slett.

– Men er det trygt å arrangere fotballkamp med mange tusen tilskuere dersom det lyner og tordner?

– Det får arrangørene vurdere. Men vi har noen anbefalinger som er knyttet til lyn. Det går blant annet på at man skal søke ly og unngå åpne sletter og store trær. Man skal også unngå å være det høyeste punktet.

Se pressekonferansen fra Aspmyra stadion direkte her.

– Ville ha avlyst så lenge det er tordenvær

Professor Svein Thore Hagen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er ekspert elkraftteknikk.

Han understreker at det faglige rådet er å trekke innendørs ved lyn og torden.

– Det kan være farlig å oppholde seg ute, spesielt i nærheten av trær eller andre høye gjenstander.

På en fotballstadion er det master for flomlys. Disse vil tiltrekke seg lyn, understreker Hagen.

– Det kan slå ned i mastene og det kan utgjøre fare for personene som befinner seg i nærheten.

– Hvorfor det?

– Det vil gå cirka 30.000 ampere gjennom masten ved lynnedslag. Det vil medføre en voldsom spenningsøkning. Å ta på metallgjenstanden vil kunne medføre personskader.

– Vil det kunne være farlig for spillerne ute på banen?

– Det er heller ikke gunstig. Personer på en åpen slette vil tiltrekke seg lyn. Alle spisse gjenstander på bakkenivå tiltrekker seg lyn. Men det er likevel hakket tryggere for spillerne, det er tribunen på en fotballarena hvor det vil være størst fare å oppholde seg.

Hagen mener det fornuftige ville være å be folk holde seg innendørs dersom det blir lyn og torden underveis i kampen.

– Jeg ville ha avlyst så lenge det er tordenvær, sier han.

– Kampen går som normalt

Arrangementsansvarlig Ørjan Heldahl i Bodø/Glimt sier at de skal holde dialog med Meteorologisk institutt og følge med på været.

– Kampen går som normalt, så fremt det ikke er værforhold som går på sikkerheten løs, sier han til NRK.

Glimt-trener Kjetil Knutsen har ikke noe mot regn under hjemmekampene på kunstgresset.

– Det gjør at banen blir raskere, og det er en fordel for oss, sa han under mandagens pressekonferanse.

Knutsen er vant til regn. Han er født og oppvokst i Bergen.

Dinamo Zagreb har i flere dager uffet litt seg over at kampen spilles på kunstgress.

Men mandag kveld var treneren Ante Cacic mer positiv.

– Det er klart at hjemmelaget har en fordel av underlaget, men vi skal ikke bruke det som en unnskyldning. Mine spillere er gode teknisk og bør beherske kunstgresset, sa han på en pressekonferanse.

Aspmyra er godkjent av UEFA

UEFA har i dag formelt godkjent Aspmyra til kampen mot Dinamo Zagreb.

Det er gjort en rekke forbedringer i infrastrukturen til Mesterliga-playoffen, forteller arrangementsansvarlig Heldal.

– Anlegget har aldri vært så fint som det er nå. Det er etablert nye mediefasiliteter, lagt masse nye kabler, nettverk og strømtilførselen er forbedret.

