Meteorologisk institutt har dei siste dagane sendt ut farevarsel hyppig. Rekordmange varsel i løpet av eitt døgn.

I Midt-Norge og på nordlege delar av Vestlandet har ekstremvêret Gyda vore på besøk.

Søndag skapte uvêret trøbbel for flytrafikken og straumbrot for fleire tusen nordmenn.

No gjeld dei nye farevarsla som er sendt ut for onsdag og torsdag nesten heile landet.

Jordras i Tromsø

I Troms har det dei siste dagane gått fleire snøskred, og fleire titals fylkesvegar er stengde som følge av uvêret.

Fylkesvegen til Grøtfjord og Tromvik på Kvaløya i Tromsø kommune er stengt etter at eit jordras øydela delar av vegen natt til onsdag. Brøytesjåfør Frank Hay var ein av dei første som kom til området.

– Eg vart oppringt frå ein i Grøtfjord som hadde høyrt at det buldra noko valdsamt. Eg køyrde til området, men såg ikkje noko. Først på returen såg eg at at det hadde rast ut frå rekkverket.

Delar av vegen til Grøtfjord på Kvaløya i Tromsø raste ut. Du trenger javascript for å se video. Delar av vegen til Grøtfjord på Kvaløya i Tromsø raste ut.

Håp for helga

Nord i landet er det meldt mykje regn. I sørlege delar blir det snø og vindkast. Det er venta kraftige vindkast på 27-35 m/s.

– I løpet av ettermiddagen vil det bli aukande byeaktivitet. Det blir kaldare og overgang til snø, fortel statsmeteorolog Susana Reuder.

Ifølge meteorologen er det snøbyer som vil dominere vêret framover.

– Det kan bli ein del snømengder fram til i morgon. Det kan vere 10-25 cm snø i låglandet, fortel meteorologen.

I kveld og natt til torsdag vil det bli full storm på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag. Ein bør sikre lause gjenstandar, og det er veldig viktig å ikkje ferdast i utsette stader.

Torsdag vil vêret begynne å roe seg ned. Det kan bli litt sol innimellom.

– Det er nytt lågtrykk på veg fredag, men det blir ikkje så ille som det har vore, fortel Reuder.

GULE FAREVARSEL: Det er sendt ut gule farevarsel nesten over heile landet. Foto: Yr.no

Stor snøskredfare

Det er stor fare for snøskred i Trøndelag og i delar av Nordland fylke, som onsdag er på faregrad fire.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tysdag kveld sendt ut ei pressemelding der dei skriv at dei set ny beredskap for snøskred i region Midt-Noreg.

Eit kraftig snøvêr i Nord-Noreg dei siste dagane, har no gått over til mildvêr og regn. Det er framleis betydeleg snøskredfare i heile landsdelen.

Vêrforholda og skredfaren er heller ikkje venta å betre seg dei neste dagane. Torsdag er det venta stor snøskredfare, faregrad fire, i Troms.

Fleire stengde fjellovergangar

Vêret skaper utfordringar for fleire fjellovergangar.

Statens vegvesen har opna for kolonnekøyring på fylkesveg 50 Aurland-Hol, som var stengt tidlegare i dag.

Status på fjellovergangar: Ekspandér faktaboks Rv7 Hardangervidda: Kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn. Stengt for køryretøy under 7,5 tonn.

Kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn. Stengt for køryretøy under 7,5 tonn. Rv13 Vikafjellet: Stengt.

Stengt. Fv50 Aurland-Hol: Kolonne

Kolonne Fv53 Tyin-Årdal: Stengt. Ny vurdering torsdag kl. 17.

Stengt. Ny vurdering torsdag kl. 17. Fv. 889 Snefjord - Havøysund: Stengt. Fare for snøskred.

Men trafikkoperatør Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen Vest seier det ikkje ser spesielt bra ut for resten av dagen.

– Det skal dra seg til utover dagen, spesielt om ettermiddagen. Så det ser ikkje veldig lovande ut, seier Sangolt til NRK.

Han anbefaler dei som skal over fjellovergangane i Sør-Noreg om å komme seg av garde så tidleg som mogleg, og bruke dei fjellovergangane som er heilt opne.

Dei fjellovergangane mellom aust og vest som har fri ferdsel akkurat no er Strynefjellet, Hemsedalsfjellet, Haukelifjell og Filefjell.

Men Sangolt understrekar at dette kan forandre seg i løpet av dagen.