Utvider farevarsel til å gjelde flere fylker: Sterk vind på vei

Meteorologisk institutt oppdaterer det oransje farevarselet for kraftige vindkast til å også gjelde for vestlige deler av Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet.

Farevarselet gjelder allerede for hele Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vi forventer konsekvenser i de områdene, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

Det oransje farevarselet er nå oppdatert til å også gjelde vestlige deler av Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet. Foto: METEROLOGISK INSTITUTT

Store deler av landet får heftige vindkast. I Kristiansund er det meldt full storm og vindkast på opp til 45 meter i sekundet. Politiet i Møre og Romsdal ber folk ta forholdsregler:

– Vi oppfordrer folk til å bruke hodet sitt og tenke seg om hvor de ferdes. Vær bevisst på at man kan få strømbrudd og at tre kan velte, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt.

I nabofylket Trøndelag ber politiet folk holde seg innendørs søndag ettermiddag og kveld.

Flaggstengene ved Pirbadet i Trondheim er skrudd ned for å sikre området under uværet. Den fremste knakk fredag. Brannvesenet i Ålesund fikser en løs takplate i Kirkegata i forkant av kraftig vind.

Kan komme 20 til 30 cm med snø

Søndag ettermiddag sendte Meteorologisk institutt ut enda et farevarsel for Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag.

For nå ventes det å komme mye snø enkelte steder. I løpet av et døgn kan det komme 20–30 centimeter enkelte steder. Det er indre strøk som vil få mest.

Men i fjellet kan det komme enda mer.

Med såpass kraftige snøbyger sammen med vinden, så er det stor sannsynlighet for at det blir snøfokk og vanskelige kjøreforhold.

Flytter skip i Trondheim havn

I Trøndelag er det venta at den kraftigste vinden kommer ut på ettermiddag. Men allerede søndag formiddag blåser det friskt.

I Trondheim skulle et cruiseskip lagt til kai, men på grunn av høye bølger ble den ankomsten kansellert.

– Vi har ei ferje som ligger til kai her som vi flytter litt lenger ned i havna sånn at den skal komme mer i le, sier Terje Halvorsen ved havnevakta.

Foto: Bertil Lernæs

Han forventer at det blir enda høyere bølger i Trondheimsfjorden i timene som kommer. Men sier det er en fordel at det verste uværet kommer senere i ettermiddag.

– Når vinden kommer i 17-tiden er det lavvann. Det blir ikke sjøen så hard her, sier han.

Lenger nord i Trøndelag er redningsskøyta Harald V ute på oppdrag ikke så langt unna det utsatte sjøområdet Folda. Bølgene spruter godt over båten, men foreløpig har ikke uværet kommet dit.

– Vi har ganske vanlig vintervær enda, sier skipper Tor Helge Waagø.

Det begynner å bli en del bølger på havnet nord i Trøndelag Du trenger javascript for å se video. Det begynner å bli en del bølger på havnet nord i Trøndelag

Den kraftige vinden kan få alvorlige konsekvenser også på Sørlandskysten.

– Med full storm vest i Agder, og vindkast opp i 36 meter i sekundet frykter vi at trær vil velte over veier og strømledninger. Dette er ikke kvelden for å dra ut til Lindesnes fyr for å se på uværet, sier meteorolog Martin Granerød.

I de større byene Kristiansand og Arendal ventes det litt mindre vind.

– Men selv her kan trær velte og løse gjenstander fyke av gårde, sier han.

Lindesnes fyr ligger svært værutsatt til. Når uvær treffer med full styrke, kan bølgehøyden bli opptil 25 meter, og med orkan styrke i vindkastene, kan et menneske lett rives over ende. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

På grunn av værforholdene har Color Line kansellert avgangen klokken 16:30 i ettermiddag fra Kristiansand til Hirtshals i Danmark. Det er ventet stiv kuling i Skagerrak med vindkast opp i 27 m/sek.

Også avgangen mellom Larvik og Hirtshals er rammet. Der har fergeselskapet utsatt kveldsavgangen fra søndag til mandag morgen.

Stengte veier mellom Tromsø og Alta

Statens vegvesen advarer også mot betydelig snøskredfare, blant annet Jotunheimen, Trollheimen og Ofoten. Også Salten og Svartisen har snøskredfare på faregrad 4.

Et ras over E6 i Troms har gjort det umulig å komme seg fra Tromsø til Alta med bil.

– Det er lavt skydekke så vi venter på litt bedre forhold. Alle småveier rundt er også stengt men vi håper at E6 kan bli åpnet utover dagen, sier trafikkoperatør Jonas Johnsen i Statens vegvesen.

Søndag er en rekke fylkesveier stengt som følge av det kraftige snøværet i Troms. Hovedfartsåren gjennom Lavangsdalen (på bildet) er foreløpig åpen, men Statens vegvesen ber folk vurdere å la bilen stå. Foto: skjermdump

Vegvesenet ber folk beregne ekstra tid til kjøring og unngå ferdsel på utsatte steder.

– Jeg oppfordrer folk til å følge med på trafikkmeldingene og vurdere å la bilen stå. Det er dårlig vær og kan være farlig å kjøre, sier trafikkoperatør Christer Berntsen.