Mener dette pissoaret er et kulturminne

Øystein Dolmen er glad for at pissoaret ved Småbergan blir tatt vare på. Foto: Ståle Tonning / NRK

– Dette er et av signalbyggene i Trondheim. Hadde det ikke vært for dette pissoaret, hadde kanskje Knutsen & Ludvigsen endt med å bruke caps eller sånne amerikanske graduates-hatter, sier duoens gjenlevende medlem Øystein Dolmen til Adresseavisen. Han har selv hatt et «nært og fuktig» forhold til pissoaret ved Småbergan.

Det siste pissoaret

Trondheim bydrift stengte det siste av de gamle pissoarene i byen på grunn av en vannlekkasje, og at de ikke visste hva de skulle gjøre med det lille bygget i Festningsgata ved Småbergan.

For en del år siden hadde vi samme problematikk som nå.

– Pissoaret ble brukt som forsøplingsplass, og vi brakte da saken til Byantikvaren for å høre om vi skulle gjøre nytte av bygget eller rive det. Den gangen endte man med å bevare bygget, siden dette var byens siste pissoar med historisk verdi, sa planlegger Rolf Brødreskift i Trondheim bydrift.

Ny henvendelse

Han sendte derfor en ny henvendelse til Byantikvaren for å høre hva de mener om bygget for trengende herrer i dag.

– Byantikvaren gjorde en vurdering av dette pissoaret for rundt ti år siden. Det som var sjeldent den gang, er ikke mindre sjeldent nå. Vi ønsker fortsatt at pissoaret skal bevares, sier byantikvar Mette Bye.