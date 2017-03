Medtiltalt husker ikke drapet

Politiets tekniske bevis viser at avdøde Laimutis Aleksinas (23) hadde minst ti sår i nakken og bakhodet fra ei øks.

33-åringen som er tiltalt for å hente drapsvåpenet og gjort det tilgjengelig for den drapstiltalte, forklarte i retten i dag at han ikke husker drapet ved bålplassen i Lånke.

– Vi var fire ved bålet, mens vi drakk vodka. Etterpå husker jeg omtrent ingen ting. Jeg husker jeg våknet opp og så avdøde som lå over benken, forklarte 33-åringen.

33-åringen bodde 70 meter unna bålplassen der drapet skjedde. Øksen skal ha blitt lånt av huseieren til 33-åringen for å hogge ved tidligere på kvelden.

– Jeg har ikke hentet noe som helst, og jeg har ikke gitt han mulighet til å drepe, sa han i retten.

33-åringen bodde på en gård i Lånke, 70 meter unna bålplassen der drapet skjedde. Foto: Politiet

Timer mellom drapet og nødsamtalen

33-åringen forklarte at han verken husker krangling eller høylytt diskusjon før han sovnet. Etter han våknet og så 23-åringen ligge livløs, prøvde han først og hjelpe, forteller han. Deretter ringte han etter ambulanse. Samtalen ble spilt av i retten tirsdag, og varte i 18 minutter.

I politiavhør har han forklart at det tok 20–30 minutter før han ringte AMK, mens i retten sier han at han ikke vet hvor lang tid det tok. Drapet skal ha skjedd mellom klokken 01 og 02.30. Nødsamtalen kom klokken 04.06.

29-åringen har tidligere forklart at 33-åringen sa de måtte finne ut hva de skulle si til politiet før de ringte, men at 29-åringen insisterte på at de måtte ringe med en gang.

Telefonen er forsvunnet

Christian Wiig er 33-åringens forsvarer. Foto: Rita Kleven / NRK

33-åringen forteller videre at det er vanlig å filme med mobilen på fester og at han tror det skjedde denne kvelden også. Telefonen hans er derimot forsvunnet.

– Hvem kan ha fjernet telefonen din? spør aktor.

– Den som skulle oppleve ulempe ved at telefonen fantes.

– Hvem var det denne kvelden?

– Jeg mistenkte både 29-åringen og en annen som var til stede.

I retten onsdag ble det også spilt av et videoopptak fra et politiavhør av 33-åringen. Der forteller han at den drapstiltalte 29-åringen sa «Det går til helvete med oss, vi er ille ute» da han våknet og så 23-åringen livløs.

Den 29-årige mannen som er tiltalt for drapet, har erkjent skyld for drapet, men husker bare at han slo avdøde med en stokk. De to tiltalte er fra Litauen, og begge bodde i Stjørdal.

Fire personer var til stede ved bålplassen med drapsofferet forut for eller i forbindelse med drapet. Alle ble pågrepet, men saken mot to av dem er henlagt. Senere idag skal en av dem gi forklaring i retten.