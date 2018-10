Med disse dekkene skal soldatene ferdes på norske veier

Hittil har det vært ti trafikkulykker med militære kjøretøy i forbindelse med den store Nato-øvelsen «Trident Juncture»:

23. oktober: En sivil buss og et militært kjøretøy kolliderte på riksvei 30 ved Glåmos i Røros i Trøndelag. Bussjåføren skal ha blitt lettere skadet.

23. oktober: Sju militære kjøretøy involvert i en ulykke på såpeglatt føre på fylkesvei 705 ved Langsvola mellom Tydal og Røros i Trøndelag. Fire personer ble skadet i ulykken. To av dem ble fraktet til St. Olavs hospital med luftambulanse.

23. oktober: Et militært kjøretøy kjørte av fylkesvei 26 på Engerneset i Trysil i Hedmark. Det skal ikke ha vært noen personskader.

21. oktober: Et større militært kjøretøy kjørte seg fast på fylkesvei 705 ved Lånke i Stjørdal kommune i Trøndelag. Ingen personer ble skadet. Det militære kjøretøyet sperret veien.

17. oktober: E6 Grillstadtunnelen i Trondheim ble midlertidig stengt på grunn av et trafikkuhell som involverte to militære kjøretøy. Én person skal ha fått mindre skader.

17. oktober: Et militært kjøretøy havnet utenfor veien i møte med et annet militærkjøretøy på Singsås i Trøndelag. En person har fikk lettere skader i ulykken. Partene har forklart at veien ble litt for smal da de skulle passere hverandre.

10. oktober: Et militært kjøretøy kjørte av Fylkesvei 17 ved Sprova i Steinkjer i Trøndelag. Veien ble midlertidig stengt på grunn av trafikkulykken.

9. oktober: To biler var involvert i en front mot front-ulykke ved Buvatnet i Berkåk i Trøndelag. Den ene bilen var et militært kjøretøy – sannsynligvis militærpoliti, opplyste politiet til NRK.

5. oktober: En italiensk soldat ble skadet etter at et militært kjøretøy kjørte av E6 i nærheten av Berkåk i Trøndelag. Soldaten fikk behandling på sykehus for blant annet ribbensbrudd, opplyste Forsvaret.

25. september: E6 i Verdal i Trøndelag ble delvis stengt på grunn av utforkjøring med et militært kjøretøy.

Fakta om Nato-øvelsen «Trident Juncture»:

Rundt 50.000 soldater fra 30 land deltar under øvelsen. Om lag 70 skip, 130 luftfartøy og 10.000 kjøretøy er involvert. Øvelsen skjer i Midt- og Øst-Norge, og pågår fra 25. oktober til 7. november.