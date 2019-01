Maskerte menn angrep hverandre med hammer og balltre i Trondheim

Politiet ble ved 23-tiden mandag kveld varslet om slagsmålet i et boligområde i Ila.

Det skal ha vært fem-seks personer involvert, alle menn i slutten av tenårene og starten av 20-årene. De fleste kjenninger av politiet.

– Politiet ser svært alvorlig på saken. Når man maskerer seg med munnbind og hetter og kommer med slagvåpen, som gjør at politiet må bevæpne seg, blir publikum skremt, til Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

Uklart hvem som er fornærmede

Hun forteller at flere personer er satt i arrest. Noen avhør er gjennomført og noen avhør vil bli gjort tirsdag. To personer ble sett til av helse. En fikk behandling for kuttskader i ansikt, mens er får behandling på sykehuset for hodesmerter. Tilstanden hans er ukjent.

– En hadde vondt i hodet, og ble kjørt til sykehus for sjekk. En hadde et kutt i en finger, men ingen skal verre alvorlig skada, forteller Oseid.

– Det er fortsatt uklart hvem som er fornærmede og hvem som er mistenkt i saken, sier operasjonslederen.

Ønsker seg film

Politiet har blant annet sikret en video fra åstedet, og ønsker å komme i kontakt med vitner som eventuelt har filmet eller tatt bilder av voldshendelsen.

– Folk i Ila opplevde dette som truende. Vi ønsker kontakt med flere vitner, eventuelt om noen har filma det som har skjedd, forteller Oseid.