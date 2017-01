Maria synger i Nidarosdomen

ISFiT er verdens største tematiske studentfestival. I år avholdes festivalen 9.–19. februar, og temaet er diskriminering.

– Det har nærmest blitt en tradisjon at ISFiT får arrangere konsert i Nidarosdomen, og vi er stolte over å endelig kunne presentere at Maria Mena skal spille under ISFiT 2017, gjennom et samarbeid med studentprestene, sier Konsertsjef i ISFIT, Bendik Sem Kvernevik.

ISFiT Ekspandér faktaboks Verdens største studentfestival

Arrangeres annethvert år

Startet opp i 1990

Samler studenter fra over 100 land

Hver festival har et tema

Består av debattmøter, workshops og kulturelle innslag

Stort forbilde

Maria Mena har vært åpen i media om sin psykiske helse, spesielt knyttet til angst og spiseforstyrrelser. Hun er derfor et stort forbilde for mange, samtidig som hun er en verdenskjent artist.

– Hennes engasjement for psykisk helse er synlig både i media og gjennom egen musikk, og vi håper konserten vil gi rom og ro for å kunne snakke om det tabubelagte, forteller Kvernevik.

I 2002 slo Maria Mena gjennom med singelen "My Lullaby", og det har skjedd mye i løpet av de snart 15 årene som har gått. Hun har blant annet vunnet både Spellemannspris og Edvard Grieg-prisen.

Les også: Fredsprisvinner kommer til Trondheim

Dagsaktuelt tema

Studentprest Birte Gresseth holder appell under arrangementet. Foto: Privat

Birte Gresseth er studentprest ved NTNU og synes tematikken er svært relevant. Under arrangementet vil hun holde en appell som aktualiserer temaet diskriminering.

– Jeg kommer til å snakke om diskriminering i det store bildet, og også det at mange blir diskriminert i kirken, for eksempel homofile, sier Gresseth.

Et harmonisk sted

– Vi tror at musikken og stemmen til Maria Mena vil harmonisere godt med klangen i Nidarosdomen, dette kommer til å bli en fantastisk konsert i vakre omgivelser, forteller Kvernevik.

Gresseth mener Nidarosdomen passer perfekt til et slikt arrangement.

– Det er fantastisk å avholde en konsert i et rom som kan fremheve temaet på en annen måte enn hva typiske konsertarenaer gjør. Kirken er et sted man kan komme med både sorg, glede og sykdom.